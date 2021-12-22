Внутри окаменелого яйца динозавра нашли сохранившийся эмбрион
Согласно новому исследованию, эмбрион возрастом от 72 до 66 миллионов лет, обнаруженный внутри окаменелого яйца динозавра, проливает новый свет на связь между поведением современных птиц и динозавров.
Читайте также: Что если дефибриллировать яйцо страуса: ЭкспериментыЭмбрион, получивший название Baby Yingliang (Малыша Инлян), был обнаружен в породах позднего мела в Ганьчжоу на юге Китая и принадлежит беззубому динозавру-теропод, или овирапторозавру. Окаменелость среди наиболее полных из когда-либо обнаруженных эмбрионов динозавров предполагает, что эти динозавры развили птицеподобные позы, близкие к вылуплению.
Ученые обнаружили, что осанка Малыша Инляна уникальна среди известных эмбрионов динозавров - его голова лежит ниже тела, ступни с обеих сторон, а спина загнута вдоль тупого конца яйца. Эта поза, ранее не распознаваемая у динозавров, похожа на позу современных птичьих эмбрионов.
У современных птиц такие позы связаны с "подвязыванием" - поведением, контролируемым центральной нервной системой и имеющим решающее значение для успеха вылупления. Изучив яйцо и эмбрион, исследователи полагают, что такое поведение до вылупления, ранее считавшееся уникальным для птиц, могло возникнуть среди нептичьих теропод.
Под руководством ученых из Бирмингемского университета и Китайского университета геонаук (Пекин) исследовательская группа из учреждений Китая, Великобритании и Канады опубликовала свои результаты в iScience.
Эмбрион принимает свою жизненную позицию без особых нарушений из-за окаменелости. Существо, имеющее длину от головы до хвоста 27 см, лежит внутри 17-сантиметрового яйца. Экземпляр находится в Музее истории природы камня Инлян.
Читайте также: Найден скелет динозавра, который до последнего высиживал яйца и погибФион Вайсум Ма, первый автор и доктор философии. исследователь из Университета Бирмингема сказал: "Эмбрионы динозавров - одни из самых редких окаменелостей, и большинство из них неполные, с вывихнутыми костями. Мы очень взволнованы открытием младенца Инляна - он сохранился в отличном состоянии и помогает нам ответить на множество вопросов о росте и размножении динозавров с его помощью.
"Интересно наблюдать, как этот эмбрион динозавра и куриный эмбрион похожи внутри яйца, что, возможно, указывает на схожее поведение перед вылупливанием".
Малыш Инлян был идентифицирован как овирапторозавр по его глубокому беззубому черепу. Овирапторозавры - это группа пернатых динозавров-теропод, тесно связанных с современными птицами, известными из мелового периода Азии и Северной Америки. Их изменчивые формы клювов и размеры тела, вероятно, позволили им принять широкий спектр диет, включая травоядность, всеядность и хищничество.
Птицы, как известно, развивают серию поз, при которых они сгибают свое тело и кладут голову под крыло незадолго до вылупления. Эмбрионы, которые не могут принять такую позу, имеют более высокий шанс смерти из-за неудачного вылупления.
Сравнивая детеныша Инляна с эмбрионами других теропод, длинношеих динозавров-зауропод и птиц, команда предположила, что поведение подворачивания, которое считалось уникальным для птиц, впервые развилось у тероподных динозавров много десятков или сотен миллионов лет назад. Дополнительные открытия окаменелостей эмбрионов будут неоценимы для дальнейшей проверки этой гипотезы.
Напомним, ранее сообщалось, что в Бразилии обнаружен крошечный беззубый динозавр.