Внутри окаменелого яйца динозавра нашли сохранившийся эмбрион

Ученые теперь могут понять, как из динозавров получились птицы.

| Автор: Максим Григорьев

Согласно новому исследованию, эмбрион возрастом от 72 до 66 миллионов лет, обнаруженный внутри окаменелого яйца динозавра, проливает новый свет на связь между поведением современных птиц и динозавров.

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Эмбрион, получивший название Baby Yingliang (Малыша Инлян), был обнаружен в породах позднего мела в Ганьчжоу на юге Китая и принадлежит беззубому динозавру-теропод, или овирапторозавру. Окаменелость среди наиболее полных из когда-либо обнаруженных эмбрионов динозавров предполагает, что эти динозавры развили птицеподобные позы, близкие к вылуплению.

Ученые обнаружили, что осанка Малыша Инляна уникальна среди известных эмбрионов динозавров - его голова лежит ниже тела, ступни с обеих сторон, а спина загнута вдоль тупого конца яйца. Эта поза, ранее не распознаваемая у динозавров, похожа на позу современных птичьих эмбрионов.

У современных птиц такие позы связаны с "подвязыванием" - поведением, контролируемым центральной нервной системой и имеющим решающее значение для успеха вылупления. Изучив яйцо и эмбрион, исследователи полагают, что такое поведение до вылупления, ранее считавшееся уникальным для птиц, могло возникнуть среди нептичьих теропод.

Фотография эмбриона овирапторозавра / phys.org

Под руководством ученых из Бирмингемского университета и Китайского университета геонаук (Пекин) исследовательская группа из учреждений Китая, Великобритании и Канады опубликовала свои результаты в iScience.

Эмбрион принимает свою жизненную позицию без особых нарушений из-за окаменелости. Существо, имеющее длину от головы до хвоста 27 см, лежит внутри 17-сантиметрового яйца. Экземпляр находится в Музее истории природы камня Инлян.

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Фион Вайсум Ма, первый автор и доктор философии. исследователь из Университета Бирмингема сказал: "Эмбрионы динозавров - одни из самых редких окаменелостей, и большинство из них неполные, с вывихнутыми костями. Мы очень взволнованы открытием младенца Инляна - он сохранился в отличном состоянии и помогает нам ответить на множество вопросов о росте и размножении динозавров с его помощью.

"Интересно наблюдать, как этот эмбрион динозавра и куриный эмбрион похожи внутри яйца, что, возможно, указывает на схожее поведение перед вылупливанием".

Малыш Инлян был идентифицирован как овирапторозавр по его глубокому беззубому черепу. Овирапторозавры - это группа пернатых динозавров-теропод, тесно связанных с современными птицами, известными из мелового периода Азии и Северной Америки. Их изменчивые формы клювов и размеры тела, вероятно, позволили им принять широкий спектр диет, включая травоядность, всеядность и хищничество.

Птицы, как известно, развивают серию поз, при которых они сгибают свое тело и кладут голову под крыло незадолго до вылупления. Эмбрионы, которые не могут принять такую ​​позу, имеют более высокий шанс смерти из-за неудачного вылупления.

Сравнивая детеныша Инляна с эмбрионами других теропод, длинношеих динозавров-зауропод и птиц, команда предположила, что поведение подворачивания, которое считалось уникальным для птиц, впервые развилось у тероподных динозавров много десятков или сотен миллионов лет назад. Дополнительные открытия окаменелостей эмбрионов будут неоценимы для дальнейшей проверки этой гипотезы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бразилии обнаружен крошечный беззубый динозавр.