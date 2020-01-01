Илон Маск рассказал, когда запустит Starship на орбиту

SpaceX готовит первый полноценный запуск в космос.

SpaceX попытается впервые вывести на орбиту звездолет в начале следующего года, если все пойдет по плану.

Компания нацелена на январь или февраль для своей первой попытки орбитального запуска Starship, заявил основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск. И в идеале, вскоре после этого первоначального знаменательного скачка последует ряд других.

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"Мы намерены, как мы надеемся, провести дюжину запусков [ Starship ] в следующем году", - сказал Маск во время прямой трансляции на совместном осеннем заседании Совета по космическим исследованиям и Совета по физике и астрономии, оба из которых являются частью Национального управления США, Академии наук, инженерии и медицины.

Starship состоит из двух элементов, оба из которых предназначены для полного и быстрого повторного использования: огромного ускорителя первой ступени, известного как Super Heavy, и космического корабля высотой 50 метров под названием Starship. Оба оснащены двигателем Raptor следующего поколения от SpaceX: шесть в случае Starship и 29 в случае Super Heavy (по крайней мере, на данный момент; в ускорителе в конечном итоге будет установлено 33 Raptor, сказал Маск).

SpaceX разрабатывает эту амбициозную транспортную систему, чтобы доставлять людей и полезные грузы на Луну, Марс и в другие отдаленные места.

"В конечном счете, Starship призван стать универсальным транспортным механизмом для большой Солнечной системы", - сказал Маск.

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SpaceX запустила несколько тестовых полетов с прототипами Starship со своего объекта "Starbase", который находится недалеко от деревни Бока-Чика в Южном Техасе. Но эти прыжки достигали максимальной высоты около 10 километров и включали корабли с тремя двигателями.

Предстоящий орбитальный испытательный полет будет включать прототип Starship под названием SN20, который имеет полный комплект из шести Raptors, и Super Heavy с 29 двигателями, известный как Booster 4. Дуэт стартует со Starbase. Booster 4 приведет к приводнению вскоре после старта в Мексиканском заливе, но SN20 сделает один виток вокруг Земли и упадет в Тихом океане, недалеко от гавайского острова Кауаи.

SpaceX не смогла бы запустить миссию прямо сейчас, даже если бы захотела, потому что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) проводит экологическую оценку орбитальных запусков на Starbase. Ожидается, что этот обзор будет завершен к 31 декабря, как недавно заявили официальные лица FAA , и SpaceX намерена начать работу вскоре после этого.

Но мы не должны ожидать идеального полета, сказал Маск.

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"С этим первым запуском связан большой риск", - сказал он. "Поэтому я бы не сказал, что он, вероятно, будет успешным, но я думаю, что мы добьемся большого прогресса".

По словам Маска, этот предполагаемый прогресс приведет к примерно десятку запусков в течение года, что должно доказать, что система Starship достаточно для того, чтобы начать оперативные миссии в 2023 году.

Напомним, ранее сообщалось, что прототип космического корабля SN20 Starship испытали огнем.