Испытания космического корабля Starship отменили в последний момент

Нам придется подождать еще немного, чтобы увидеть, как последний прототип SpaceX Starship совершит долгожданный большой прыжок.

Аппарат, известный как Starship SN8 ("Серийный номер 8"), должен был отправиться в испытательный полет на высоту 12,5 км 8 декабря с объекта SpaceX в Южном Техасе, недалеко от Бока-Чика на побережье Мексиканского залива.

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И это почти случилось. Но менее чем за 2 секунды до старта в 00:30 по Киеву, SN8 обнаружил что-то ненормальное с одним или несколькими из трех двигателей Raptor и автоматически прервал полет.

Пока неясно, когда у SN8 появится следующий шанс полететь; это зависит от того, что вызвало прерывание и насколько сложно его будет исправить. Но есть окна запуска, доступные как в среду, так и в четверг (9 и 10 декабря), заявили представители SpaceX.

SpaceX разрабатывает Starship, чтобы доставлять людей и грузы на Луну, Марс и в другие отдаленные места. Транспортная система состоит из двух элементов, оба из которых предназначены для многоразового использования: космического корабля из нержавеющей стали высотой 50 метров под названием Starship и гигантской ракеты под названием Super Heavy.

Последний звездолет будет оснащен шестью двигателями и сможет взлететь с Луны и Марса. Однако ему понадобится Super Heavy, чтобы избежать гораздо более сильной гравитации Земли. (Super Heavy, на котором будет установлено около 30 двигателей Raptor, вернется на Землю вскоре после запуска Starship на орбиту).

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SpaceX работает над окончательным дизайном звездолета с помощью серии прототипов, три из которых уже поднялись в небо. Но все три из этих транспортных средств, известные как Starhopper, SN5 и SN6, имели только один Raptor и достигли максимальной высоты около 150 м во время испытаний.

Так что любители космоса с нетерпением ждали большого прыжка SN8. И SN8 намного сложнее, чем любой из его предшественников; Например, у него есть носовой обтекатель и закрылки, стабилизирующие ориентацию, тогда как Starhopper, SN5 и SN6 напоминали летающие трубы.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX взорвал бак Starship SN7.1.