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SpaceX хочет испытать новую версию Starship уже весной

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Илон Маск торопит своих инженеров, чтобы испытать прототип марсианской ракеты.
Starship полностью переделают
Starship полностью переделают
spacex

Космический корабль Starship полностью переконструировали, чтобы уже через 2-3 месяца совершить пробный полет. Об этом заявил Илон Маск, глава SpaceX.

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Инженеры существенно переработали конструкцию ракеты после неудачного теста в прошлом году. На данные момент аппарат под кодовым названием SN1 собирается в сборочном цехе в Южном Техасе.

"Сейчас мы строим аппарат модели Starship SN1, но каждая новая модель SN будет отличаться по крайней мере небольшими усовершенствованиями, по сравнению с предшествующей моделью, вплоть до версии SN20 аппарата Starship v1.0", - сообщил Маск в своем Твиттере

Также Илон Маск показал видео сборки крышек резервуаров, которые он назвал "самой сложной частью" сборки. Именно эта часть вышла из строя при тестировании Mk1 в ноябре.

Напомним, Starship войдет в состав системы со сверхтяжелой ракетой Super Heavy. И ракета, и космическая капсула предназначены для многократного использования, что позволяет сэкономить на запусках. 

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Теги: Starship, SpaceX, Илон Маск
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  06.01.2020, 16:00
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гость
Ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы!!!
Путын, ввиди вайскааааааааа!
Нашадедываевале!
гость  (аноним)  06.01.2020, 15:59
Оценка:  0
гость
Нихерасе!
Маск, штампует ракеты, как пирожки печет!

А где ответ самой космической, скрепной, вставшей с колен сверхдержавы?
Ау-у-у-у, Рогозин?!
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