SpaceX хочет испытать новую версию Starship уже весной

Илон Маск торопит своих инженеров, чтобы испытать прототип марсианской ракеты.

Космический корабль Starship полностью переконструировали, чтобы уже через 2-3 месяца совершить пробный полет. Об этом заявил Илон Маск, глава SpaceX.

Читай также: SpaceX впервые успешно вернула ступень на космодром

Инженеры существенно переработали конструкцию ракеты после неудачного теста в прошлом году. На данные момент аппарат под кодовым названием SN1 собирается в сборочном цехе в Южном Техасе.

"Сейчас мы строим аппарат модели Starship SN1, но каждая новая модель SN будет отличаться по крайней мере небольшими усовершенствованиями, по сравнению с предшествующей моделью, вплоть до версии SN20 аппарата Starship v1.0", - сообщил Маск в своем Твиттере

Также Илон Маск показал видео сборки крышек резервуаров, которые он назвал "самой сложной частью" сборки. Именно эта часть вышла из строя при тестировании Mk1 в ноябре.

Almost three now. Boca team is crushing it! Starship has giant dome 🤣🤣 pic.twitter.com/qTN2TU02pb — Elon Musk (@elonmusk) December 30, 2019

Напомним, Starship войдет в состав системы со сверхтяжелой ракетой Super Heavy. И ракета, и космическая капсула предназначены для многократного использования, что позволяет сэкономить на запусках.