SpaceX изменит конструкцию марсианского корабля

О внесении изменений сообщат в августе.

Нам не придется долго ждать информации о грядущем обновлении конструкции космического аппарата компании SpaceX, предназначенного для колонизации Марса, который фирма называет Starship («Звездолет»).

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Основатель и исполнительный директор SpaceX Илон Маск пообещал, что он раскроет новейшие изменения конструкции космического аппарата после первого пробного «прыжка» прототипа космического аппарата, известного как Starhopper («Звездный прыгун»), без фиксации при помощи системы тросов.

Эти испытания были успешно завершены на прошлой неделе, поэтому новости об изменениях в конструкции аппарата должны появиться в ближайшее время – вероятно, в середине августа, сказал Маск на минувших выходных.

Впервые конструкция космического аппарата Starship была представлена вниманию общественности в сентябре 2016 г.; тогда проект аппарата (совместно с ракетой-носителем) носил название Interplanetary Transport System (ITS). В сентябре 2017 г. Маск представил переработанный проект, в котором система ITS уже была переименована в Big Falcon Rocket (BFR). (Точнее, ракета-носитель носила название BFR, а космический аппарат - Big Falcon Spaceship (BFS). Однако многие просто называли всю систему вместе BFR.)

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В сентябре 2018 г. было объявлено о новых изменениях в конструкции – Маск сообщил, что высота всей системы в сборке теперь составит 118 метров – то есть на 11 процентов больше, чем предполагалось ранее. Также аппарат BFS получил новое хвостовое оперение для стабилизации вертикального положения при посадке.

Двумя месяцами позднее Маск объявил о переименовании космического корабля BFS в Starship, а ракеты BFR – в Super Heavy.

Компания SpaceX планирует запустить первые спутники на орбиту при помощи пары Starship-Super Heavy уже в 2021 г. Первая пилотируемая миссия, предполагающая облет Луны группой из нескольких человек, включающей японского миллиардера Юсаку Маэдзаву и сопровождающих его художников, намечена на 2023 г.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX строит новый космический корабль для Марса.