SpaceX взорвал бак Starship SN7.1

SpaceX испытала еще один бак для топлива Starship.

Бак Starship SN7.1 был намеренно уничтожен на объектах SpaceX в Южном Техасе во время испытания под давлением, предназначенного для доведения оборудования из нержавеющей стали до точки разрыва.

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SpaceX провела несколько других подобных испытаний, в том числе в июне этого года. Такие испытания станут основой Starship, космического корабля на 100 пассажиров, который компания Илона Маска разрабатывает, чтобы доставить людей на Марс и Луну.

Взрыв SN7.1 открывает путь для тестирования прототипа SN8, которое может начаться уже в эти выходные. По словам Маска, если SN8 пройдет серию проверок и испытаний двигателя, он попытается совершить полет на высоту 20 километров в небо Южного Техаса.

Два полноразмерных прототипа Starship уже оторвались от земли - SN5 и SN6, каждый из которых во время недавних испытательных полетов достиг высоты около 150 метров.

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Полеты и SN5, и SN6 приводились в движение только одним двигателем Raptor. SN8 будет иметь три Raptor, а также носовой обтекатель и закрылки для улучшения управляемости - дополнительные аксессуары, которых не хватало его предшественникам.

По словам Маска, последний Starship будет иметь шесть двигателей Raptor, что сделает транспортное средство высотой 50 м достаточно мощным, чтобы взлететь с Луны и Марса. Но Starship понадобится помощь, чтобы подняться с Земли, поэтому он будет запускаться отсюда на гигантской ракете под названием Super Heavy, которая будет оснащена примерно 30 собственными двигателями Raptor.

И Starship, и Super Heavy предназначены для быстрого и полного повторного использования. Маск предполагает, что дуэт резко сократит стоимость космических полетов - настолько резко, что даже такие амбициозные подвиги, как колонизация Марса, станут экономически целесообразными.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX модернизирует стартовую площадку для запуска Starship.