Готов к полету: SpaceX испытала двигатель Starship

Испытания прототипа двигателя прошли успешно.

30 июля компания провела испытание на "статический огонь" Starship SN5, позволив загореться единственному двигателю Raptor, в то время как корабль оставался на земле на объектах SpaceX в южном Техасе, недалеко от Бока Чика.

Читай также: Новый успех SpaceX: Starship SN4 прошел тест на криогенную стойкость

"Starship SN5 только что завершил полный статический огонь. Скоро будет взлет на 150 метров", - объявил основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск.

SpaceX подходит к окончательному дизайну Starship с помощью серии прототипов SN. Большинство предшественников SN5 были потеряны в какой-то момент в процессе тестирования, либо во время испытаний под давлением, либо при статических пожарах. Например, SN4 взорвался во время статического пожара 30 мая, пятого такого испытания для прототипа.

Но SpaceX, похоже, не склонен подвергать SN5 столь многим испытаниям двигателей. В ближайшие несколько дней корабль может подняться примерно на 150 метров в небо.

Только один прототип Starship совершил такой свободный полет на сегодняшний день: коротенький Starhopper, ранний вариант, который был снят с производства после того, как он оторвался от земли на несколько метров в августе 2019 года.

Читай также: SpaceX изменит конструкцию марсианского корабля

По словам Маска, окончательная версия Starship будет оснащаться шестью двигателями Raptor, которые будут высотой около 50 метров и смогут перевозить до 100 человек. Космический корабль запустит гигантскую ракету Super Heavy, которая будет оснащена 31 двигателем.

Маск сказал, что Starship и Super Heavy будут многократно использоваться повторно. Предприниматель-миллиардер предполагает, что дуэт в конечном итоге удовлетворит все потребности SpaceX: от запуска спутников на орбиту Земли до переправки пассажиров на Луну, Марс и далее.

Система космических полетов может быстро начать работу, если тестирование и разработка пройдут успешно. Представители SpaceX заявили, что первые миссии Starship / Super Heavy - вероятно, запуск коммерческих спутников связи - могут состояться уже в 2021 году.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск решил ускорить колонизацию Марса.