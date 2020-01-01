Прототип космического корабля SN20 Starship испытали огнем

SpaceX готовит SN20 к испытательному орбитальному полету.

SpaceX впервые всерьез запустила свой прототип SN20 Starship в четверг вечером (21 октября), отметив значительную веху на запланированном пути корабля к орбите.

SN20 высотой 50 метров, который в настоящее время оснащен двумя двигателями Raptor, провел краткие испытания “статическим огнем“ на базе SpaceX Starbase, недалеко от городка Бока-Чика.

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Как отметили комментаторы NASASpaceflight.com, в тесте участвовал только один из двух Raptors. Один из двигателей SN20 - это стандартный Raptor “на уровне моря“, а другой - “вакуумная“ версия, оптимизированная для работы в космосе.

Примерно через полчаса после испытания SpaceX подтвердила через Twitter, что вакуумный Raptor загорелся. По заявлению компании, это было первое подобное испытание вакуумного Raptor, встроенного в корабль Starship.

Затем SN20 произвел второй статический пожар. Как отметил комментатор NASASpaceflight.com, этот выглядел немного ярче и мощнее, чем первый, и, возможно, в нем задействованы оба двигателя.

SpaceX разрабатывает Starship, чтобы доставлять людей и грузы на Луну, Марс и в другие отдаленные места. NASA уже подписало контракт, выбрав Starship в качестве первой системы посадки на Луну с экипажем для своей лунной программы Artemis.

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Starship состоит из двух элементов: космического корабля под названием Starship и гигантского ускорителя первой ступени, известного как Super Heavy. Оба будут полностью многоразовыми, и оба будут оснащены Raptors - шесть для последнего Starship и 29 для Super Heavy.

В конечном итоге SN20 будет оснащаться шестью Raptor - тремя стандартными и тремя вакуумными. SpaceX готовит аппарат к испытаниям в орбитальном полете в ближайшие месяцы, впервые в программе Starship. Прототипы звездолетов запускались и раньше, но это были трехдвигательные (максимум) аппараты, достигавшие максимальной высоты около 10 километров.

SN20 и Super Heavy, известный как Booster 4, будут запущены со Starbase. Ракета-носитель упадет в океан в Мексиканском заливе, примерно в 32 км от стартовой площадки. Но если все пойдет по плану, SN20 выйдет на орбиту и в конечном итоге приведет к приводнению у гавайского острова Кауаи.

SpaceX планирует относительно скоро совершить этот знаменательный испытательный полет, но сроки не полностью зависят от компании. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) проводит экологическую оценку орбитальной стартовой площадки Starship. FAA недавно выпустило проект этой оценки, но необходимо проделать дополнительную работу; агентство примет публичные комментарии к проекту до 1 ноября, а затем включит их в окончательный отчет.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX выпустила первое руководство для пользователей ракеты Starship.