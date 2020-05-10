SpaceX провел четвертое испытание двигателя Starship

Огненный тест прошел удачно.

Компания Илона Маск готовится к запуску своей первой в истории миссии с экипажем в субботу (30 мая), решающего испытательного полета Demo-2, который отправит двух астронавтов NASA на Международную космическую станцию.

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В Demo-2 используются капсула SpaceX Crew Dragon и ракета Falcon 9, и полет начнется с космического центра NASA имени Кеннеди во Флориде. Но 28 мая в Техасе компания провела испытания другого транспортного средства, предназначенного для того, чтобы помочь проложить путь человечеству в очень глубокий космос.

SpaceX запустил единый двигатель Raptor от Starship SN4, последнего прототипа космического корабля, который должен колонизировать Марс. Raptor загорелся на несколько секунд, пока SN4 оставался на земле.

Это был четвертый "статический пожарный" тест для SN4 и второй с этим конкретным двигателем Raptor. Предыдущий статический огонь пылал немного сильнее, опаляя основание космического корабля.

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Маск сказал, что хочет вывести SN4 в скором времени на испытательный полет без экипажа на высоту цели около 150 метров. Но прототип не оторвется от земли раньше, чем Demo-2.

"Я перенаправил приоритеты SpaceX, чтобы сосредоточиться на запуске экипажа", - сказал Маск недавно. "Как грубое предположение, я думаю, что мы находимся в нескольких неделях от прыжка".

Как заявляет Маск, и Starship, и Super Heavy будут многократно использоваться повторно, что сделает систему достаточно доступной для реализации всевозможных амбициозных исследовательских проектов. Главным среди этих предполагаемых подвигов является колонизация Марса, которая была главной целью Маск на протяжении десятилетий.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX взорвала свою ракету для астронавтов.