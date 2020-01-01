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SpaceX выпустила первое руководство для пользователей ракеты Starship

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Руководство предназначено для потенциальных клиентов.
SpaceX выпустила первое руководство для пользователей ракеты Starship

SpaceX выпустила первое издание "Руководства пользователя по полезной нагрузке" для своей системы запуска Starship, которая состоит из ракеты Super Heavy и верхней ступени Starship. Руководство на шести страницах предоставляет некоторую основную информацию для потенциальных клиентов, чтобы решить, соответствует ли ракета-носитель их потребностям для доставки полезных грузов в космос.

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Новое руководство примечательно тем, что в нем подробно описываются возможности подъема звездолета в режиме многократного использования, во время которого на первой и второй ступенях запасается достаточно топлива для возвращения на Землю. В этой конфигурации ракета может доставить более 100 тонн на околоземную орбиту и 21 тонну на геостационарную орбиту.

Руководство пользователя также предоставляет информацию о размере обтекателя полезной нагрузки в грузовой конфигурации транспортного средства шириной 8 метров и увеличенным объемом, способным охватить полезную нагрузку до 22 метров. Это, безусловно, будет самый большой полезный объем полезной нагрузки для любой ракеты, которая существует сегодня или находится в разработке.

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Для полетов экипажа из 100 человек, согласно документу, "конфигурация Starship включает в себя частные каюты, большие помещения общего пользования, централизованное хранилище, укрытия от солнечных бурь и смотровую галерею".

Первоначально компания заявляет, что планирует запускать ракету как из Космического центра Кеннеди во Флориде, так и со стартовой площадки в Бока-Чика в Южном Техасе.

Новый документ не включает информацию о ценах на Starship и дату, когда ракета будет готова для коммерческих клиентов. Грузовые полеты, безусловно, будут происходить раньше, чем люди полетят на звездолете.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск пообещал доступные билеты на Марс.

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Теги: SpaceX, Starship
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