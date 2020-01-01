SpaceX выпустила первое руководство для пользователей ракеты Starship
SpaceX выпустила первое издание "Руководства пользователя по полезной нагрузке" для своей системы запуска Starship, которая состоит из ракеты Super Heavy и верхней ступени Starship. Руководство на шести страницах предоставляет некоторую основную информацию для потенциальных клиентов, чтобы решить, соответствует ли ракета-носитель их потребностям для доставки полезных грузов в космос.
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Новое руководство примечательно тем, что в нем подробно описываются возможности подъема звездолета в режиме многократного использования, во время которого на первой и второй ступенях запасается достаточно топлива для возвращения на Землю. В этой конфигурации ракета может доставить более 100 тонн на околоземную орбиту и 21 тонну на геостационарную орбиту.
Руководство пользователя также предоставляет информацию о размере обтекателя полезной нагрузки в грузовой конфигурации транспортного средства шириной 8 метров и увеличенным объемом, способным охватить полезную нагрузку до 22 метров. Это, безусловно, будет самый большой полезный объем полезной нагрузки для любой ракеты, которая существует сегодня или находится в разработке.
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Для полетов экипажа из 100 человек, согласно документу, "конфигурация Starship включает в себя частные каюты, большие помещения общего пользования, централизованное хранилище, укрытия от солнечных бурь и смотровую галерею".
Первоначально компания заявляет, что планирует запускать ракету как из Космического центра Кеннеди во Флориде, так и со стартовой площадки в Бока-Чика в Южном Техасе.
Новый документ не включает информацию о ценах на Starship и дату, когда ракета будет готова для коммерческих клиентов. Грузовые полеты, безусловно, будут происходить раньше, чем люди полетят на звездолете.
Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск пообещал доступные билеты на Марс.
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