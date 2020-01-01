SpaceX наметила путь первого орбитального полета Starship

Ракета завершит свой полет у побережья Гавайев.

После успешной посадки SN15 SpaceX планирует попытаться вывести на орбиту прототип звездолета. В подаче в Федеральную комиссию по связи (FCC), компания подробно описывает, как она надеется, что ее следующий испытательный полет будет разворачиваться.

Читай также: Испытания прототипа космического корабля Starship завершились взрывом

Согласно документу, корабль Starship, оснащенный сверхтяжелым ускорителем, взлетит с космодрома компании в Бока-Чика, штат Техас. Примерно через три минуты полета ступень ускорителя отделится и приводнится в Мексиканском заливе примерно в 30 км от берега. Ракета Starship пройдет над Флоридским проливом, прежде чем выйдет на орбиту, а затем вернется на Землю и попытается совершить мягкую посадку в океане примерно в 62 милях от северо-западного побережья гавайского острова Кауаи. Если все пойдет по плану, весь полет от старта до финиша займет около 90 минут.

До SN15 все испытательные полеты SpaceX Starship заканчивались взрывом одной из прототипов сверхтяжелых ракет. Этот полет стал важным шагом для SpaceX. И если компании удастся успешно провести это последнее испытание, она будет намного ближе к реализации своего видения использования Starship для перевозки людей на Луну и дальше. Это также будет важным показом того, что NASA было право, доверив SpaceX доставить пригодный для использования лунный посадочный модуль Starship в миссии Project Artemis.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX выпустила первое руководство для пользователей ракеты Starship.