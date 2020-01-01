На Canon подали в суд за отключение принтеров

Если у вас нет чернил, вы даже не сможете сделать скан.

На Canon USA подали в суд за то, что они не разрешили владельцам определенных принтеров использовать функции сканера или факса, если у них закончились чернила.

Дэвид Ликрафт, клиент Canon, подал коллективный иск, заявив, что производитель принтера ввел в заблуждение и неоправданно обогатил компанию.

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При использовании своего принтера Pixma MG6320 от Canon истец с удивлением обнаружил, что многофункциональное устройство откажется сканировать или отправлять по факсу документы, если в принтере заканчиваются чернила.

Поскольку чернила не нужны для сканирования или отправки факсов, аргумент состоит в том, что функции принтера должны продолжать работать, даже если в устройстве нет чернил.

“Истец Ликрафт не купил бы устройство или не заплатил бы за него столько, если бы знал, что ему придется поддерживать чернила в устройстве для сканирования документов“, - говорится в жалобе .

По крайней мере, с 2016 года другие клиенты обращались в Canon по поводу этой проблемы и агенты службы поддержки сообщили, что для использования функций принтера должны быть установлены картриджи с чернилами.

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Жалоба также иллюстрируется изображениями коробки Pixma MG2522, которые Canon рекламирует в своих МФУ, как включающих три различные функции - печать, копирование и сканирование.

Однако нет предупреждения о том, что для всех этих функций требуются чернила.

Также Canon сообщает клиентам, что все емкости для чернил должны содержать чернила, если они хотят печатать в оттенках серого, поскольку это может повредить принтер.

“В PIXMA MX710 должны быть установлены все чернильницы, и все они должны содержать чернила. Если вы попытаетесь печатать без чернил или с пустыми чернилами, вы рискуете повредить принтер“, - сообщил агент службы поддержки на форумах Canon.

Таким образом, в коллективном иске говорится, что потребителей обманом заставили купить продукт, который был разработан, чтобы искусственно и неэтично создать функциональные узкие места, привязав их к уровням чернил, даже если между ними нет практической связи.

“В отличие от продаваемых принтеров, Canon называет эти многофункциональные устройства “3-в-1“ или “4-в-1“, поскольку они якобы обеспечивают три или четыре функции“, - говорится в заявлении группы истцов.

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Согласно иску, Canon делает это только для увеличения своей прибыли за счет продажи сменных картриджей с чернилами, отсюда и обвинения в неосновательном обогащении.

Учитывая, что срок годности чернил принтера обычно истекает через два или три года, даже если кто-то редко или никогда не печатает на этих многофункциональных машинах, он будет практически вынужден продолжать покупать новые чернила, чтобы использовать все функции устройства.

“Нет никаких причин или технических оснований для производства многофункциональных принтеров с функцией определения уровня чернил, которая приводит к прекращению работы сканера, когда чернила заканчиваются. Canon разработала многофункциональные принтеры таким образом, чтобы требовать от потребителей сохранять чернила в своих устройствах независимо от того, собираются ли они печатать“, - продолжает жалоба.

Напомним, ранее сообщалось, что в США начались продажи 3D-принтера для оружия.