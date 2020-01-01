Создан самый маленький принтер в мире

Принтер размером с ручку будет стоить 99 долларов.

Недавно мы сообщили о Jelly 2, самом маленьком 4G-смартфоне в мире с операционной системой Android 10. А сегодня мы столкнулись с Selpic P1, который претендует на звание самого маленького портативного принтера в мире.

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Этот нишевый продукт сделан калифорнийским стартапом Selpic, которая ранее выпустила портативные принтеры Selpic S1 и S1 +. Новый продукт от компании - Selpic P1 может удовлетворить все потребности печати, утверждает бренд.

Принтер использует струйную технологию и может работать как ручка. Это позволяет пользователям печатать фотографии, текст, штрих-коды, QR-коды, среди прочего, практически на любой пористой поверхности, включая бумагу, текстиль, кожу, дерево, а также изогнутые или неровные поверхности.

Он поддерживает печать в горизонтальной и вертикальной ориентации, а также может переключать направление слева направо или справа налево. Он имеет встроенную функцию разрыва строки, которая позволяет печатать одну или несколько строк.

Selpic P1 имеет встроенную поддержку 600 x 600 DPI и поставляется с 300 соплами с шагом 0,002 дюйма. Компания утверждает, что каждая форсунка может выбрасывать 18 миллионов капель в секунду, обеспечивая невероятное качество и детализацию.

Самый маленький принтер в мире indiegogo

Одна из наиболее интересных функций - для печати текста даже не требуется компьютер или смартфон. Он оснащен высококачественной технологией распознавания речи, которая преобразует речь в текст, который можно распечатать одним нажатием кнопки.

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Он также поставляется со специальным приложением для смартфона, которое можно использовать для настройки макета и содержимого для печати. Картридж для принтера, который будет стоить 59 долларов, также можно легко заменить одним нажатием кнопки.

Что касается цены, ручной принтер Selpic P1 в настоящее время предназначен для краудфандинга на Indiegogo за 99 долларов и поставляется в черно-белом цвете. На момент написания этой статьи кампания достигла 71% своей цели в 20 000 долларов США, и осталось 30 дней, а поставки начнутся с сентября этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Японии разработали принтер, "рисующий" на газоне.