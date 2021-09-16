SpaceX впервые запустила на орбиту четырех гражданских астронавтов

Компания SpaceX вошла в историю, запустив команду частных граждан в путешествие вокруг Земли. В качестве дополнительного бонуса ракета приземлилась на ее беспилотный корабль, что ознаменовало собой 92-ую операцию по восстановлению ракеты-носителя.

Миссия под названием Inspiration4 стартовала с площадки 39A в Космическом центре Кеннеди NASA во Флориде, в 03:02 по Киеву. Экипаж из четырех человек находился в космическом корабле Crew Dragon, который, в свою очередь, находился на слегка закопченной ракете Falcon 9 высотой 70 метров .

“Немногие приходили раньше, и многие скоро последуют“, - сказал командир Inspiration4 Джаред Иссакман внутри космического корабля Crew Dragon, имея в виду мирных жителей в космосе. “Дверь теперь открыта, и это довольно невероятно“.

Запуск миссии Inspiration4

В преддверии исторического взлета синоптики 45-й метеорологической эскадрильи Космических сил США предсказали 80%-ую вероятность благоприятных погодных условий, и природа не разочаровала. Falcon 9 осветил небо, превратив ночь в день, и поднялся в атмосфере на столбе пламени и дыма. Грохот его двигателей даже включил автомобильную сигнализацию на смотровой площадке.

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Десять месяцев назад Исаакман объявил миру, что он отправится в космический полет нового типа: в котором не будут участвовать профессиональные астронавты, а будут отправлены в космос частные лица. Стремясь выделить свою миссию отдельно от других миллиардеров, отправляющихся в космос, Исаакман решил собрать деньги и повысить осведомленность о детской исследовательской больнице Сент-Джуда (Св. Иуды).

С этой целью родилась миссия Inspiration4. Исаакман приобрел полет на Dragon у SpaceX за нераскрытую сумму денег. Он знал, что будет использовать эти сиденья для выполнения своей миссии - вдохновлять человечество, собирая деньги на исследования детских онкологических заболеваний.

Первое место, по его словам, достанется работнику на передовой. Этим счастливчиком является Хейли Арсено, которая не только выжила после рака и бывшая пациентка в Сент-Джуде, но и помощница врача, работающая в организации, которая спасла ей жизнь. Она самая молодая американка, совершившая космические полеты, и первая, кто летает с протезом. (У нее в ноге металлический стержень после операции во время борьбы с раком.)

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Второе место было частью аукциона, на котором только для Сент-Джуда было собрано 13 миллионов долларов. В 30-секундной рекламе, которая транслировалась во время Суперкубка в этом году, победитель этого места был выбран из числа жертвователей. Этим победителем стал Крис Семброски, хотя технически он не выиграл, победил один из его друзей, и он уступили ему место.

Последнее место было разыграно в рамках конкурса, где предприниматели со всей страны могли создать магазин, который будет приносить пожертвования для Сент-Джуда. Участники конкурса отправляли видеоролики, рекламирующие свои магазины, и один победитель выбирался для выполнения задания. Сиан Проктор, геолог и профессор Общинного колледжа Саутерн-Маунтин в Фениксе, штат Аризона, в конечном итоге была выбрана победительницей за свои усилия по продаже своих произведений искусства и поэзии.

Команда надеется, что их миссия вдохновит других людей во всем мире никогда не сдаваться и продолжать воплощать свою мечту - достичь звезд.

Экипаж Inspiration4 в капсуле

В частности, для одного члена экипажа это сбывшаяся мечта всей ее жизни. Проктор, чей отец работал над лунной программой “Аполлон“ для NASA, всегда хотел стать астронавтом. Она была финалистом процесса отбора астронавтов NASA в 1999 году, но в конечном итоге ее обошли стороной. Более десяти лет спустя она воплощает в жизнь свою мечту.

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Исаакман, Арсено, Проктор и Семброски - четвертый экипаж, отправившийся в капсуле Dragon. SpaceX построила этот аппарат для астронавтов, доставляющей людей на Международную космическую станцию (МКС) и обратно . Исакман будет командовать миссией, Проктор - его пилотом, а Арсено и Семброски - специалистами миссии.

Транспортное средство спроектировано так, чтобы быть полностью автономным, поэтому в идеале Проктор и остальная часть экипажа фактически не будут заниматься пилотированием, эта ответственность будет лежать на экипажах SpaceX здесь, на земле. (Хотя экипаж обучен тому, как “летать“ в случае аномалии.)

Используемый в этой миссии Dragon, названный астронавтами Crew-1 Resilience, будет нести экипаж Inspiration4 по более высокой траектории, чем обычно. Они поднимутся на высоту 575 км над Землей, что на самом деле выше, чем у космической станции и космического телескопа Хаббла. Но это не самое большое расстояние, которое люди могли проделать после высадки Аполлона на Луну - экипаж космического челнока STS-82 на самом деле поднялся немного выше, когда он отправился на обслуживание Хаббла в 1997 году.

Когда Dragon отделился от Falcon 9 примерно через 12 минут после старта, это стало первым случаем, когда три разных космических корабля Dragon находились на орбите одновременно. (Два других, Crew Dragon Endeavour и грузовой космический корабль Dragon, в настоящее время состыкованы с космической станцией.)

Для этого полета Dragon Resilience получил отличную модернизацию в виде большого купольного окна, называемого куполом. Подобно миниатюрной версии окон, установленных на космической станции, этот купол расположен в носовой части космического корабля, прямо над туалетом корабля.

Через это окно экипажу открывается захватывающий вид на Землю, когда они вращаются вокруг планеты, наблюдая примерно 15 восходов и закатов в день.

Тренировки экипажа Inspiration4

Миссия Inspiration4 знаменует собой 128-й полет ракеты Falcon 9 компании SpaceX на сегодняшний день и второй полет за неделю. Ракета-носитель, выполняющая всю работу на этот раз, - одна из новейших ракет SpaceX, у которой теперь есть три полета. (Ранее на нем находились два разных спутника GPS для Космических сил США.)

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Космический летчик-ветеран, внешний вид которого слегка покрылся сажей после его предыдущих полетов в космос и обратно, выкатился на площадку за несколько дней до запланированного запуска. Расположенный на своей стартовой площадке - той же самой стартовой площадке, на которой когда-то проводились лунные миссии Аполлона и легендарная программа космических шаттлов NASA - Falcon 9 прошел испытания перед запуском во время испытания, известного как статический огонь.

Это обычная часть предстартовых испытаний для SpaceX, чтобы инженеры могли убедиться, что системы ракеты работают должным образом. Во время испытания ракета удерживается на площадке, а ее девять двигателей Merlin 1D ненадолго запускаются. Затем инженеры просматривают данные и объявляют ракету готовой к запуску.

SpaceX всегда заявляла, что ее главная цель - сделать космические путешествия более доступными. С этой целью компания повторно использовала свои ракеты Falcon 9, сделав их более надежными и менее дорогими, чем традиционные одноразовые ракеты.

Ракета-носитель, использованная в этой миссии, которая была запущена с пусковых установок компании на Западном побережье, стартовала в своем десятом полете. После вывода на орбиту стека из 51 интернет-спутника Starlink первая ступень ракеты приземлилась на палубе беспилотного корабля SpaceX “Конечно, я все еще люблю тебя“ в рекордный 10-й раз.

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Менее чем через 10 минут после старта ракета, участвовавшая в сегодняшнем полете, вернулась на Землю. Ракета-носитель приземлилась на палубу одного из беспилотных кораблей SpaceX “Просто прочтите инструкции“, совершив 92-ю успешную посадку компании.

Дроны SpaceX размером примерно с футбольное поле предназначены для использования в качестве плавучей посадочной платформы. Компания имеет в своем распоряжении три таких огромных корабля - два на Восточном побережье и один на Западном побережье, - все три из них названы в честь кораблей Культуры размером с планету в научно-фантастическом сериале Иэна М. Бэнкса.

Как только ракета-носитель вернется в порт, он будет отремонтирован и подготовлен к новому полету. На сегодняшний день у этого конкретного ускорителя есть три разных полета, и, если повезет, он снова полетит.

Полное видео запуска:

Напомним, ранее сообщалось, что Netflix покажет первый полностью гражданский запуск SpaceX Inspiration4.