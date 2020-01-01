Netflix покажет первый полностью гражданский запуск SpaceX Inspiration4

Все будет проходить в прямом эфире, но посмотреть можно будет и бесплатно.

16 сентября в три часа ночи по Киеву должен пройти запуск первого полностью гражданского экипажа SpaceX Inspiration4. Прямая трансляция будет осуществляться компанией Netflix, которая транслирует новый документальный сериал "Обратный отсчет: Миссия Inspiration4 в космос", в котором рассказывается о команде Inspiration4 в режиме реального времени, когда они готовятся к запуску в космос.

90-минутное шоу в прямом эфире начинается в 02:00 по Киеву как на самом потоковом сервисе, так и на канале Netflix на YouTube. Inspiration4 должен стартовать не ранее 03:22 по Киеву в четверг, 16 сентября) из Космического центра Кеннеди NASA во Флориде.

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Inspiration4 доставит на орбиту четырех гражданских лиц, которые также будут показаны в прямой трансляции перед их космическим путешествием: командир Inspiration4 Джаред Исаакман, миллиардер, который зафрахтовал полет на борту космического корабля SpaceX Crew Dragon; пилот Сиан Проктор, художник афрофутуризма, геофизик и научный коммуникатор; медицинский работник Хейли Арсено, ассистент врача из Сент-Джуда, пережившая рак в детстве; и специалист миссии Крис Семброски, инженер по обработке данных и ветеран ВВС.

В прямом эфире Netflix также будут участвовать бывшие астронавты NASA Лиланд Мелвин, Кэди Коулман и Рон Гаран. В прямом эфире также будет участвовать главный редактор Time Джеффри Клугер, который будет вести репортаж из Космического центра Кеннеди.

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Дополнительные выступления знаменитостей будут включать актеров, которые появляются в сериалах Netflix.

Миссия Inspiration4 доставит четырех гражданских лиц на орбиту, где они будут находиться в течение трех дней в составе первого в истории полностью гражданского экипажа, который выйдет на орбиту. Миссия также направлена на сбор средств и повышение осведомленности о детской исследовательской больнице Сент-Джуда, которая занимается лечением и исследованием детских онкологических заболеваний.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX отправит миллиардера в частный космический полет в этом году.