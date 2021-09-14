SpaceX показала первых частных астронавтов

Они войдут в историю 16 сентября.

Четыре частных космических путешественника войдут в историю на этой неделе, когда они взлетят на ракете SpaceX во время первого в мире полностью гражданского (и финансируемого из частных источников) полета на орбиту.

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Четыре члена экипажа миссии под названием Inspiration4 - непрофессиональные астронавты с разнообразной карьерой, начиная от научных коммуникаций и заканчивая медицинским обслуживанием и платежными системами. После шести месяцев совместной подготовки предприниматель-миллиардер Джаред Исаакман, геофизик Сиан Проктор, выжившая после рака кости и помощник врача Хейли Арсено и инженер по обработке данных Крис Семброски находятся в последние дни перед запуском в среду (15 сентября).

38-летний Джаред Исаакман заработал свое состояние миллиардера как основатель и генеральный директор Shift4 Payments, но сохранил свои космические мечты другими способами. Прежде чем купить полет SpaceX и места для своих товарищей по экипажу по нераскрытой цене, он совершил скоростное кругосветное плавание, участвовал в нескольких авиашоу и стал владельцем компании по обучению пилотов реактивных самолетов Draken International. Он налетал около 6000 часов на различных самолетах, что, по его словам, может быть полезно для любых “непредвиденных обстоятельств“ космических полетов, поскольку он сталкивался с аварийными ситуациями в полете. Он будет командовать полетом Inspiration4.

Основатель и генеральный директор Shift4 Payments Джаред Исаакман внутри космического корабля SpaceX Crew Dragon spacex

Исаакман использует миссию Inspiration4, чтобы попытаться собрать 200 миллионов долларов для помощи усилиям по борьбе с детским раком Детской исследовательской больницы Сент-Джуда. Он сам пожертвовал 100 миллионов долларов. По его словам, остальные три места представляют собой надежду, процветание и щедрость.

51-летняя Сиан Проктор - профессор геолого-геофизических наук в Общественном колледже Саут-Маунтин в Фениксе, штат Аризона, и станет первым человеком из Гуама, который полетит в космос, и выполнила четыре космических аналоговых миссии, в том числе женскую миссию Sensoria Mars 2020.

Астронавт Inspiration4 Сиан Проктор опробует новое окно купола SpaceX для своего космического корабля Crew Dragon, прежде чем оно будет установлено на транспортном средстве spacex

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Проктор была выбрана руководителем Prosperity в миссии Inspiration4 в рамках конкурса на открытие магазина электронной коммерции на платформе Shift4Shop, принадлежащей компании Исаакмана Shift4Payments. В ее магазине Space2Inspire можно найти гравюры и открытки с ее произведениями искусства, которые она использует, чтобы привлечь внимание к цветным женщинам в космической индустрии и поговорить с ними о ней.

Хейли Арсено, 29 лет, работает помощником врача в Детской исследовательской больнице Св. Иуды, а также медицинским работником на рейсе Inspiration4. Она была выбрана St. Jude в качестве посла для миссии.

Хейли Арсено, 29-летняя женщина, пережившая рак костей в детстве, будет выполнять обязанности врача в частной миссии Inspiration4. spacex

По забавному совпадению, брат и невестка Арсено являются аэрокосмическими инженерами, поэтому, как только она получила от них неформальный инструктаж по технике безопасности и одобрение своей матери, Арсено почувствовала, что может уйти.

Арсено считает, что ей невероятно повезло, что она получила такую ​​возможность; как пережившая рак кости в детстве, живущая с протезом (большая часть одной из ее бедренных костей была удалена вместе с опухолью и заменена протезом, который со временем увеличивался по мере ее роста), она была бы дисквалифицирована из астронавтов НАСА.

41-летний Крис Семброски - инженер по обработке данных и бывший советник космического лагеря США, а также бывший волонтер ProSpace, группы космического лобби, занимающейся предоставлением возможности коммерческим космическим компаниям, таким как SpaceX, проводить операции. Он летит на кресле Generosity на Inspiration4, которое было присуждено победителю кампании по сбору средств, в ходе которой от участников требовалось только сделать пожертвования в Сент-Джуд. Его друг выиграл место, а затем передал его Семброски.

Астронавт Inspiration4 Крис Семброски опробует новое окно купола SpaceX для своего космического корабля Crew Dragon, прежде чем оно будет установлено на транспортном средстве. spacex

Семброски также служил в ВВС США, обслуживая межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III и служил в Ираке. Сейчас он работает в Lockheed Martin.

SpaceX запустит астронавтов Inspiration4 на бывшей в употреблении ракете Falcon 9 и Crew Dragon Resilience в четверг из Космического центра НАСА им. Кеннеди во Флориде. Старт намечен на 03:00 16 сентября по Киеву.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX запустил в космос солнечный парус и атомные часы.