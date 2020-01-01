SpaceX отправит миллиардера в частный космический полет в этом году

Джаред Исаакман зафрахтовал рейс Crew Dragon и передает остальные три места.

Предприниматель-миллиардер Джаред Исаакман зафрахтовал поездку на околоземную орбиту вместе с компанией Илона Маска, которая в прошлом году стала первой частной компанией, доставившей астронавтов на Международную космическую станцию.

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37-летний Исаакман, который также является опытным пилотом, будет командовать миссией "Inspiration4" из четырех человек на борту капсулы SpaceX Crew Dragon. На борту не будет профессиональных космонавтов; Исаакман жертвует три других места.

"Это будет первая в истории орбитальная миссия с полностью частным экипажем", - сказал Маск во время телеконференции с журналистами 1 февраля.

SpaceX будет использовать космический корабль Crew Dragon "Resilience" для Inspiration4, добавил Маск. В настоящее время Resilience находится на стыковке с Международной космической станцией в рамках миссии Crew-1, первого полета SpaceX с экипажем по контракту в орбитальную лабораторию для НАСА.

Но встречи со станцией на Inspiration4, запуск которой запланирован на конец этого года, не будет. Resilience отправят на ракете Falcon 9 из Космического центра Кеннеди NASA во Флориде, затем капсула проведет около двух-четырех дней, кружась вокруг Земли, а затем вернется на Землю, приводнившись в океане.

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По словам Маска, полная линия миссии все еще прорабатывается, подчеркнув, что большинство деталей будет зависеть от Исаакмана.

"Inspiration4 призван вдохновить массы на поиски звезд и помочь собрать деньги для Детской исследовательской больницы Св. Джуда в Мемфисе", сказал Исаакман. Больница является ведущим учреждением по борьбе с раком и другими заболеваниями, и здесь лечат детей бесплатно.

"Inspiration4 - это реализация мечты всей жизни и шаг к будущему, в котором каждый может выйти на улицу и исследовать звезды", - говорится в заявлении Исаакмана, основателя и генерального директора Shift4 Payments, энтузиаста авиации и космических полетов. "Я ценю огромную ответственность, которая связана с руководством этой миссией, и я хочу использовать этот исторический момент, чтобы вдохновить человечество, помогая бороться с детским раком здесь, на Земле".

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX установила рекорд по использованию одной ступени.