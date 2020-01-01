Новый рекорд SpaceX: Одну ракету запустили восемь раз подряд

Falcon 9 успешно вывела на орбиту спутники Starlink.

Ракета Falcon 9 стартовала с исторической площадки 39A в Космическом центре Кеннеди NASA с 60 новыми спутниками Starlink для растущего созвездия SpaceX на орбите. Запуск состоялся после двухдневной задержки из-за плохой погоды в зоне восстановления и необходимости дополнительных предполетных проверок.

Запуск Falcon 9 скриншот видео

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Примерно через 9 минут после старта первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю, совершив плавную посадку на один из дронов SpaceX в Атлантическом океане. Массивное судно “Просто прочтите инструкции“ - одно из двух во флоте эвакуационных судов компании, которые ловят падающие ускорители и возвращают их в порт.

Первоначально планировалось, что миссия начнется в понедельник (18 января), но была перенесена на 24 часа, чтобы улучшить погодные условия в зоне приземления. SpaceX в значительной степени полагается на свой парк повторно используемых ракет, поэтому компания хочет убедиться, что каждый “улов“ после запуска будет успешным.

Во вторник (19 января) компания решила, что ей нужен еще один день, чтобы провести дополнительную предстартовую проверку, поскольку этот полет знаменует собой первый раз, когда один из ускорителей первой ступени Falcon 9 компании совершил 8 рекордных перелетов.

Запуск Falcon 9 скриншот видео

Задержка оказалась плодотворной, поскольку ветеран Falcon 9 приземлился в точке “Прочтите инструкции“ в Атлантическом океане, отметив 72-ю посадку ракеты SpaceX.

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Ракета, представленная в этом запуске, является одним из двух рекордных ускорителей во флоте Falcon 9 SpaceX. Этот испытанный в полетах ускоритель, известный как B1051, является первым из флота SpaceX, совершившим восьмой полет. Он также отмечает одно из самых коротких периодов времени между полетами SpaceX, поскольку последний раз этот конкретный ускоритель летал чуть больше месяца назад, 13 декабря.

На сегодняшний день B1051 доставил на Международную космическую станцию ряд полезных нагрузок, в том числе беспилотный космический корабль Crew Dragon, в рамках летных испытаний 2019 года, за которым последовали три спутника наблюдения за Землей для Канады, а также четыре различных миссии Starlink. В полете 13 декабря ракета несла 7000 кг спутник на орбиту для Sirius XM, который будет передавать контент подписчикам Sirius в США, Канаде и странах Карибского бассейна.

Приземление ступени скриншот видео

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Сегодняшний запуск знаменует собой 102-й полет рабочей двухступенчатой ​​ракеты SpaceX Falcon 9, а также 72-ю успешную посадку для компании. У SpaceX есть две полностью функциональные посадочные платформы для дронов - “Конечно, я все еще люблю тебя“ и “Просто прочтите инструкции“ - во Флориде, что позволяет запускать (и приземлять) больше ракет.

Первый дрон-корабль компании “Конечно, я все еще люблю тебя“ был недавно отремонтирован после напряженного 2020 года. В настоящее время он направляется в назначенную зону восстановления для миссии SpaceX Transporter-1 (запуск которой запланирован на конец этого месяца).

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX установила рекорд по использованию одной ступени.