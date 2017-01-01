Промазали: SpaceX не удалось поймать обтекатель ракеты

Зато успешно вывели на орбиту спутники.

Компании SpaceX снова не удалось поймать головной обтекатель ракеты Falcon 9 в сеть после запуска несмотря на то, что она модифицировала предназначенное для этого судно и увеличила площадь сети в четыре раза. Основная часть миссии прошла успешно — ракета вывела десять спутников связи Iridium на заданные орбиты, а первая ступень совершила мягкую посадку на платформу в Тихом океане. Трансляция запуска велась на YouTube-канале компании.

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Головной обтекатель ракет семейства Falcon представляет собой конструкцию длиной 13 метров и диаметром 5,2 метра. Он состоит из алюминия и углеродного волокна, а его внутренняя поверхность покрыта панелями, защищающими полезную нагрузку от акустического и теплового воздействия при полете. Производство одного обтекателя обходится SpaceX в шесть миллионов долларов, что составляет десять процентов от коммерческой цены запуска Falcon 9 с посадкой первой ступени.

Для того, чтобы уменьшить затраты на запуски, компания с 2017 года проводит экспериментальные посадки половин обтекателя. Изначально посадки производились прямо на поверхность океана, а с начала 2018 года SpaceX стала использовать для этого судно «Мистер Стивен» с четырьмя опорами, между которыми натянута большая сеть. После отделения створок обтекателя от ракеты они снижались и на высоте нескольких километров выпускали управляемые парашюты, которые, опираясь на сигналы GPS, направляли их к судну. Ни одна из нескольких попыток не закончилась попаданием обтекателя в сеть, хотя во время одного из тестов половина обтекателя приземлилась всего в 50 метрах от судна.

Судно до и после усовершенствования

Во время миссии Iridium NEXT 7 компания впервые использовала модифицированное судно, с увеличенными опорами и в четыре раза большей по площади сетью. В рамках этой миссии SpaceX запустила десять новых спутников системы связи Iridium. Это седьмой из восьми подобных запусков, за счет которых оператор планирует полностью обновить свою орбитальную группировку. Ракета стартовала с базы ВВС США Ванденберг в 14:39 по московскому времени. Через три минуты после запуска от ракеты отделился обтекатель, а через семь минут первая ступень села на платформу в Тихом океане. Спустя чуть более часа после запуска все десять спутников успешно отделились от второй ступени.

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Несмотря на увеличенную в четыре раза сеть на судне «Мистер Стивен», компании не удалось поймать ни одну из половин обтекателя ракеты. Расстояние, на котором находились обтекатели в момент приземления, неизвестно, однако ведущий трансляции рассказал, что экипаж судна видел посадку. Стоит отметить, что еще до запуска компания объявила о сильном ветре в районе посадки, который может помешать точному перенаправлению обтекателя в сеть и посадке первой ступени на баржу.

Недавно Илон Маск заявил, что в будущем SpaceX попытается совершить мягкую посадку второй ступени ракеты Falcon 9 после ее запуска. Для этого вторую ступень оборудуют большим надувным парашютом, который поможет быстро свести ступень с орбиты и направить ее на специальное судно в океане.