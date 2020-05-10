SpaceX получила разрешение на повторное использование Crew Dragon

Компания может доставить астронавтов на МКС на уже использованной капсуле и ступени.

SpaceX успешно отправила к МКС астронавтов на борту Crew Dragon при помощи ракеты Falcon 9. Экипаж в составе Дуга Херли и Роберта Бенкена благополучно прибыл к Международной космической И, так как запуск прошел без проблем, в NASA разрешили откорректировать контракт со SpaceX, внеся дополнения по возможности повторного использования ракеты Falcon 9 и космического корабля Crew Dragon.

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Ранее контракт предусматривал повторные запуски лишь для непилотируемых пусков.

Такое решение стало своеобразным подарком ко дню рождения ракеты Falcon 9. Двухступенчатая ракета-носитель дебютировала 4 июня 2010 года, успешно запустив макет грузовой капсулы SpaceX Dragon на орбиту Земли со станции во Флориде.

Эта миссия стала большой вехой для зарождающейся индустрии частных космических полетов. Всего шесть месяцев спустя компания вывела на орбиту капсулу Dragon и выловила его из океана через несколько часов.

Ракета Falcon 9 и корабль Dragon были разработаны при финансовой поддержке NASA, которые в декабре 2008 года заключили контракт на 1,6 миллиарда долларов на выполнение полетов с роботизированным грузом на Международную космическую станцию ​​(МКС). В декабре 2012 года капсула осуществила первую контрактную поставку на МКС.

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В настоящее время SpaceX доставил на МКС более 20 таких миссий по пополнению запасов, последняя из которых была проведена в марте этого года.

А 30 мая Falcon 9 запустил версию Dragon с экипажем, отправив астронавтов NASA Боба Бенкена и Дуга Херли на МКС во время испытательного полета под названием Demo-2. Если с миссией все будет продолжаться хорошо, SpaceX будет постоянно летать по контракту с экипажем на орбитальную лабораторию. Компания обязалась выполнить как минимум шесть таких рейсов в рамках сделки на 2,6 миллиарда долларов, подписанной с программой коммерческих экипажей NASA в 2014 году.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX взорвала свою ракету для астронавтов.