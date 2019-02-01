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SpaceX показал, что происходит внутри ракеты во время запуска

Комментариев: 2
Видео опубликованы на ютуб-канале компании.
Запуск Falcon 9
Запуск Falcon 9
spaceX

Компания SpaceX радует подробными видео запусков, демонстрируя кадры со всех возможных ракурсов: с земли, дрона и с самой ракеты. Они устанавливают камеры на каждой ступени, около двигателей и под головной обтекатель. Но едва ли не самое удивительное происходит внутри — оказывается камеру можно установить прямо в топливный бак.

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На земле и в активной фазе полета горючее и окислитель прижимаются к нижним стенкам баков. Сначала это происходит за счет притяжения нашей планеты, затем к ускорению свободного падения прибавляется ускорение, созданное двигателями. Однако в космосе, когда влияние гравитации Земли ослабевает и двигатели прекращают работу, жидкости оказываются в условиях невесомости.

Если конструкцией ракеты предусмотрены повторные запуски двигателей на последущих участках траектории, то возникает серьезная трудность. В таких условиях окислитель и горючее не могут равномерно поступать к насосным агрегатам. Обычно для «возвращения» жидкостей на место применяются специальные малые двигатели или же система ориентации, которые придают ступени или разгонному блоку необходимое небольшое ускорение. Иногда у основания конструкции есть специальные промежуточные емкости для хранения под давлением небольшого запаса топлива.

Видео изнутри бака с жидким кислородом ракеты Falcon 9
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Точных данных о том, какое решение применяется в ракетах семейства Falcon нет. В качестве горючего используется специальный керосин, а окислителем выступает жидкий кислород. Для повышения эффективности, топливо переохлаждают практически до температуры кристаллизации: например, у кислорода она составляет -218 градусов Цельсия.

Видео изнутри топливного бака второй ступени ракеты Falc...
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Подобные видео носят не только развлекательный и популяризаторский характер. В первую очередь, установка такого большого количества камер на всех критических узлах ракеты позволяет инженерам анализировать не только сухие данные телеметрии, но и видеть, что происходит с агрегатами.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX запустил ракету с трижды использованной ступенью.

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Теги: SpaceX, Falcon 9, видео
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  01.02.2019, 11:45
Оценка:  0
гость
Удивили ежа жопой дикобраза...
С кораблей к МКС всегда публикуют трансляции и отделения ступеней, и поведение экипажа (интересно растягивание кожи на лицах перегрузками.(разве что баки вид изнутри не показывают, да это и ни к чему. А вот трансляция стыковки действительно круто.
dimasvetik    01.02.2019, 11:17
Оценка:  +1
dimasvetik
круто
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