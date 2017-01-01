SpaceX запустил ракету с трижды использованной ступенью

Ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту спутники.

Ракета-носитель Фалькон 9 с дважды летавшей первой ступенью успешно стартовала вчера, 3 декабря, с калифорнийской авиабазы Ванденберга в 21:31 МСК, с 64 крошечными спутниками на борту.



SpaceX много раз повторно использовала первые ступени, но сегодняшний запуск ознаменовал первый полет, когда ракета-носитель когда-либо выводила полезную нагрузку на орбиту в третий раз с одной и той же первой ступенью.

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Поэтому успех этого полета является важной вехой для SpaceX, которая стремится свои ракета неоднократно и часто. Такое быстрое повторное использование может снизить стоимость космического полета, открыв небеса для всех, сказал основатель компании и генеральный директор Илон Маск.



Первая ступень успешно вернулась, через 8 минут после взлета, на баржу компании SpaceX "просто прочитайте инструкции", которая находилась в Тихом океане.

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В SpaceX также пытаются поймать ракетный обтекатель - защитный обтекатель, который окружает спутники или полезную нагрузку во время запуска. Обтекатели Falcon 9 падают обратно на Землю и состоят из двух частей, каждая со своим парашютом. Попытка была неудачной, так же как и несколько предыдущих попыток. Но SpaceX все еще планирует повторно использовать обтекатель, который стоит около 6 миллионов долларов, если его делать новый, сказал Маск сегодня через Twitter.



"Половинки обтекателя не попали в сетку, но мягко коснулись воды. План состоит в том, чтобы высушить их и запустить снова. Ничего плохого в том, что они побывали в воде", - написал Маск.

Напомним, ранее SpaceX отложила запуск Falcon 9 с дважды использованной ступенью.