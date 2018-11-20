SpaceX разрешили запустить 12 тысяч спутников глобального интернета

Проект глобального интернета одобрен властями США.

Федеральная комиссия связи США выдала американской компании SpaceX разрешение вывести на орбиту и начать эксплуатацию 7518 спутников связи, которые будут использоваться для обеспечения глобального интернет-покрытия. Об этом пишет Aviation Week. В марте прошлого года SpaceX получила разрешение разместить на земной орбите 4409 спутников связи. Таким образом, компания теперь может запустить 11927 космических аппаратов, которые станут частью сети Starlink.

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Документ, выданный комиссией связи, разрешает SpaceX разместить новую партию спутников на орбите высотой 340 километров, на 68 километров ниже орбиты Международной космической станции. Новые аппараты должны будут работать в V-диапазоне частот (40-75 гигагерц). Это мало используемый диапазон. Спутникам, на запуск которых SpaceX получила разрешение в марте прошлого года, можно будет вести вещание в Ku- и Ka-диапазонах частот (от 12 до 18 гигагерц и от 26,5 до 40 гигагерц соответственно). Эти аппараты планировалось разместить в 83 орбитальных плоскостях на высотах от 1110 до 1325 километров.

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В феврале текущего года SpaceX запустила первые два своих интернет-спутника Microsat-2a и Microsat-2b. На них проходит испытание оборудование, которое позволит создать спутниковую сеть для глобального интернет-покрытия. Спутники будут обмениваться данными как между собой, так и с терминалами на Земле. С этих терминалов уже интернет будет раздаваться операторами конечным пользователям.

Помимо SpaceX, созданием группировки интернет-спутников планирует заняться корейская компания Samsung, британский консорциум OneWeb и компания по разработке беспроводных систем связи Qualcomm. Связь от сети спутников OneWeb на территории России вероятнее всего будет заблокирована — космические аппараты британского консорциума Федеральная служба безопасности России сочла угрозой национальной безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что власти США одобрили проект SpaceX по глобальному интернету.