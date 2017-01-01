Власти США одобрили проект SpaceX по глобальному интернету

Глобальный интернет будут запускать в два этапа.

Федеральная комиссия связи США одобрила план SpaceX по построению сети спутников Starlink на орбите вокруг Земли и выдала компании разрешение управления массивом спутников. Предполагается, что эта коммерческая глобальная сеть интернет-доступа на первом этапе включит в себя 4425 спутников.

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Сеть будет строиться в два этапа между 2019-м и 2024 годами. За это время SpaceX отправит на орбиту тысячи спутников. На первом этапе компания сосредоточится на охвате территории США, постепенно масштабируя бизнес.

"Это важный шаг вперед для SpaceX в построении спутниковой сети нового поколения, которая может связать мир надежным широкополосным сервисом и помочь тем, кто еще не подключен к интернету", - заявила Гвинн Шотвелл, главный операционный директор и президент SpaceX.

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Аэрокосмическая компания надеется, что Starlink станет генератором большого дохода, часть которого пойдет на научно-исследовательские работы и обслуживание ракетной компании. SpaceX предполагает к 2025 году подключить к Starlink 40 млн пользователей, что принесет компании примерно 30 млрд дохода.