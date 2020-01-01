SpaceX установила рекорд по использованию одной ступени

Это был шестой запуск ступени.

SpaceX успешно запустила на орбиту новую миссию спутников Starlink вместе с тремя небольшими спутниками наблюдения за Землей.

Двухступенчатая ракета Falcon 9 с 58 спутниками SpaceX Starlink и трио небольших спутников SkySat для калифорнийской компании по созданию изображений Planet стартовали с космического стартового комплекса 40 на мысе Канаверал.

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Запуск является второй миссией Starlink в этом месяце и 14-й миссией SpaceX в 2020 году. Компания, пользуясь преимуществами своего парка многоразовых, проверенных в полете ускорителей, также установила еще один рекорд, запустив тот же ускоритель в шестой раз. Сегодняшняя миссия также знаменует собой 40-й повторный полет Falcon 9.

Ракета-носитель, представленная в сегодняшнем полете, получившем обозначение B1049 от SpaceX, ранее запускала три отдельных полета Starlink, а также миссии Telstar 18 VANTAGE и Iridium-8. И вот, совершив еще одну посадку этим утром, это стало первым шестикратным полетом. Примерно через восемь минут после своевременного старта ракета-носитель мягко приземлилась на палубу беспилотного корабля SpaceX "Конечно, я все еще люблю тебя" в Атлантическом океане.

Сегодняшний полет приближает SpaceX к еще одной важной вехе, помимо аспекта возможности повторного использования, поскольку он знаменует собой 99-й запуск компании.

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Первая ракета SpaceX, Falcon 1, имела в общей сложности пять миссий, две из которых были успешными и проложили путь к многочисленным достижениям SpaceX. С момента своего дебюта в 2010 году "рабочая лошадка" компании Falcon 9 к настоящему времени пролетела в общей сложности 90 раз - и только два раза неудачно: миссия по снабжению CRS-7 для NASA была потеряна во время запуска, а полезная нагрузка AMOS-6 была потеряна на площадке во время плановых предполетных испытаний.

Тяжелая ракета компании, известная как Falcon Heavy, уже совершила три полета, и все они были успешными.

SpaceX была основана в 2002 году с одной всеобъемлющей целью: сделать жизнь многопланетной. Основатель и генеральный директор компании Илон Маск сказал, что философия SpaceX всегда заключалась в том, что полностью многоразовая ракета является ключом к значительному снижению стоимости космических полетов.

С этой целью Маск и SpaceX стремятся к повторному использованию. Исторически ракеты были одноразовым оборудованием. После запуска различные части ракеты выбрасывались и больше никогда не использовались. С тех пор Falcon 9 компании SpaceX доказал, что один и тот же ускоритель первой ступени может запускаться и приземляться несколько раз.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX запустил модифицированные спутники Starlink.