Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Полет Falcon 9 показали в таймлапс-видео

Комментариев: 0
Съемка велась с четырех точек.
Запуск Falcon
Запуск Falcon
Скриншот видео

Читай также: Как собирают ракеты Falcon

На прошедшей неделе Илон Маск напугал многих американцев белоснежным следом от запуска ракеты Falcon 9  в небе. Он же подлил масла в огонь шутливым твитом о том, что это “ядерное инопланетное НЛО из Северной Кореи“.

Фотограф Джесси Уотсон заранее разместил четыре камеры в разных локациях своего родного городка Юма в Аризоне и заснял это явление. Получилось красиво.

Точка съемки находилась в 643 км от актуальной точки запуска.

Таймлапс разлетающегося следа от Falcon 9
0:00 / 00:41

Поделись:
Теги: SpaceX, Falcon, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь