Полет Falcon 9 показали в таймлапс-видео
Съемка велась с четырех точек.
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На прошедшей неделе Илон Маск напугал многих американцев белоснежным следом от запуска ракеты Falcon 9 в небе. Он же подлил масла в огонь шутливым твитом о том, что это “ядерное инопланетное НЛО из Северной Кореи“.
Фотограф Джесси Уотсон заранее разместил четыре камеры в разных локациях своего родного городка Юма в Аризоне и заснял это явление. Получилось красиво.
Точка съемки находилась в 643 км от актуальной точки запуска.
Таймлапс разлетающегося следа от Falcon 9
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