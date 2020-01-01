Телескоп Хаббл сделал первое фото после перезагрузки компьютера

И все началось с очень странных галактик.

Эти два изображения странных галактик - одни из первых изображений возрожденного космического телескопа Хаббла, сделанных 17 июля 2021 года после того, как научные операции возобновились после месяца работы по восстановлению обсерватории после компьютерного сбоя. NASA

Спустя больше месяца с закрытым объективом знаменитый космический телескоп Хаббл снова делает снимки космоса.

Знаменитая (и стареющая) космическая обсерватория возобновила научные операции в субботу (17 июля) после нескольких недель сна, пока инженеры NASA пытались исправить компьютерный сбой. Эта работа окупилась благодаря этой фотографии, на которой показаны два первых новых изображения Хаббла с тех пор, как начались его компьютерные проблемы.

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“Я очень рад видеть, что Хаббл снова смотрит на Вселенную, снова делая снимки, которые заинтриговали и вдохновили нас на протяжении десятилетий“, - сказал в своем заявлении администратор NASA Билл Нельсон. “Это момент, чтобы отпраздновать успех команды, искренне преданной своей миссии“. NASA и Европейское космическое агентство запустили космический телескоп Хаббл в апреле 1990 года.

Черно-белые изображения показывают разные виды галактики. Слева находится объект под названием ARP-MADORE2115-273, который на самом деле представляет собой две разные галактики, захваченные межгалактическим танго. Это примерно 297 миллионов световых лет от Земли.

“Астрономы раньше думали, что это система “коллизионных колец“ из-за прямого слияния двух галактик“, - написало NASA в описании изображения. “Новые наблюдения Хаббла показывают, что продолжающееся взаимодействие между галактиками намного сложнее, оставляя после себя богатую сеть звезд и пыльного газа“.

На втором снимке с телескопа Хаббла (в правой части изображения) показана ARP-MADORE0002-503, большая спиральная галактика, расположенная примерно в 490 миллионах световых лет от Земли. Если вы думали, что это просто еще одна спиральная галактика, такая как наш Млечный Путь, подумайте еще раз.

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“Его рукава простираются в радиусе 163 000 световых лет, что делает его в три раза более обширным, чем наша галактика Млечный Путь“, - написало NASA. “В то время как у большинства дисковых галактик есть четное число спиральных рукавов, у этой - три“.

Новые фото с телескопа Хаббла - это всего лишь два изображения из серии тестовых фотографий, когда NASA и Европейское космическое агентство работали над перезагрузкой космического телескопа.

Хаббл отключился 13 июня после того, как его главный компьютер отключился, переведя обсерваторию в защитный “безопасный режим“, в течение которого все исследования были остановлены. После нескольких недель поиска и устранения неисправностей инженеры установили причину сбоя в неисправной цепи между блоком управления мощностью Хаббла и компьютером с полезной нагрузкой и сумели активировать обсерваторию, переключившись на резервный компьютер.

С тех пор ученые и инженеры Хаббла делают тестовые изображения галактик, шаровых скоплений и полярных сияний на Юпитере.

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“Признаюсь, у меня было несколько нервных моментов во время отключения Хаббла, но я также верил в замечательных инженеров и техников NASA“, - сказала астроном Джулианна Далкантон из Вашингтонского университета в Сиэтле, руководившая программой по съемке новых фотографий. говорится в заявлении. “Все невероятно благодарны, и мы рады вернуться к науке!“.

Напомним, ранее сообщалось, что Хаббл заснял разорванную галактику.