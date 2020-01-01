Телескоп Хаббл сделал первое фото после перезагрузки компьютера
Спустя больше месяца с закрытым объективом знаменитый космический телескоп Хаббл снова делает снимки космоса.
Знаменитая (и стареющая) космическая обсерватория возобновила научные операции в субботу (17 июля) после нескольких недель сна, пока инженеры NASA пытались исправить компьютерный сбой. Эта работа окупилась благодаря этой фотографии, на которой показаны два первых новых изображения Хаббла с тех пор, как начались его компьютерные проблемы.
Читай также: Телескоп заснял рождение гигантского вихря в атмосфере Нептуна
“Я очень рад видеть, что Хаббл снова смотрит на Вселенную, снова делая снимки, которые заинтриговали и вдохновили нас на протяжении десятилетий“, - сказал в своем заявлении администратор NASA Билл Нельсон. “Это момент, чтобы отпраздновать успех команды, искренне преданной своей миссии“. NASA и Европейское космическое агентство запустили космический телескоп Хаббл в апреле 1990 года.
Черно-белые изображения показывают разные виды галактики. Слева находится объект под названием ARP-MADORE2115-273, который на самом деле представляет собой две разные галактики, захваченные межгалактическим танго. Это примерно 297 миллионов световых лет от Земли.
“Астрономы раньше думали, что это система “коллизионных колец“ из-за прямого слияния двух галактик“, - написало NASA в описании изображения. “Новые наблюдения Хаббла показывают, что продолжающееся взаимодействие между галактиками намного сложнее, оставляя после себя богатую сеть звезд и пыльного газа“.
На втором снимке с телескопа Хаббла (в правой части изображения) показана ARP-MADORE0002-503, большая спиральная галактика, расположенная примерно в 490 миллионах световых лет от Земли. Если вы думали, что это просто еще одна спиральная галактика, такая как наш Млечный Путь, подумайте еще раз.
Читай также: 30 лет в космосе: Лучшие фото телескопа Хаббл
“Его рукава простираются в радиусе 163 000 световых лет, что делает его в три раза более обширным, чем наша галактика Млечный Путь“, - написало NASA. “В то время как у большинства дисковых галактик есть четное число спиральных рукавов, у этой - три“.
Новые фото с телескопа Хаббла - это всего лишь два изображения из серии тестовых фотографий, когда NASA и Европейское космическое агентство работали над перезагрузкой космического телескопа.
Хаббл отключился 13 июня после того, как его главный компьютер отключился, переведя обсерваторию в защитный “безопасный режим“, в течение которого все исследования были остановлены. После нескольких недель поиска и устранения неисправностей инженеры установили причину сбоя в неисправной цепи между блоком управления мощностью Хаббла и компьютером с полезной нагрузкой и сумели активировать обсерваторию, переключившись на резервный компьютер.
С тех пор ученые и инженеры Хаббла делают тестовые изображения галактик, шаровых скоплений и полярных сияний на Юпитере.
Читай также: Хаббл сделал самый подробный снимок галактики Треугольник
“Признаюсь, у меня было несколько нервных моментов во время отключения Хаббла, но я также верил в замечательных инженеров и техников NASA“, - сказала астроном Джулианна Далкантон из Вашингтонского университета в Сиэтле, руководившая программой по съемке новых фотографий. говорится в заявлении. “Все невероятно благодарны, и мы рады вернуться к науке!“.
Напомним, ранее сообщалось, что Хаббл заснял разорванную галактику.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил