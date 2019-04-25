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30 лет в космосе: Лучшие фото телескопа Хаббл

Комментариев: 8
Посмотри на 12 лучших фотографий, сделанных с орбиты.

Телескоп Хаббл был введен в строй 25 апреля 1990 года. Первоначально запуск телескопа на орбиту планировался на октябрь 1986 года, но катастрофа Челленджера 28 января приостановила программу «Спейс шаттл» на несколько лет, и запуск пришлось отложить.

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Всё это время телескоп хранился в помещении с искусственно очищенной атмосферой, его бортовые системы были частично включены. Расходы на хранение составляли около 6 млн долл. в месяц, что ещё больше увеличило стоимость проекта.

Вынужденная задержка позволила произвести ряд усовершенствований: солнечные батареи были заменены на более эффективные, был модернизирован бортовой вычислительный комплекс и системы связи, а также изменена конструкция кормового защитного кожуха с целью облегчить обслуживание телескопа на орбите. Кроме того, программное обеспечение для управления телескопом было не готово в 1986 году и фактически было окончательно написано только к моменту запуска в 1990 году. После возобновления полётов шаттлов в 1988 году запуск был окончательно назначен на 1990 год. Перед запуском накопившаяся на зеркале пыль была удалена при помощи сжатого азота, а все системы прошли тщательное тестирование. Шаттл Дискавери STS-31 стартовал 24 апреля 1990 года и 25 апреля вывел телескоп на расчетную орбиту. 

Напомним, ранее телескоп Хаббл отметил день рождения снимком смерти звезд.

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Теги: телескоп, Хаббл
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Комментариев (8)
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d@nnilka    25.04.2019, 22:38
Оценка:  +3
d@nnilka
Я не знаю, какие у вас тут на бигмире условия комментирования, чисто случайно заглянул, а астрономия - связана с моим проф. родом деятельности, но первый политизированный коммент от господина doc1 вызвал у меня лишь соболезнования автору этого комментария. Жалкий человечишка.
d@nnilka    25.04.2019, 22:35
Оценка:  +2
d@nnilka
А для адекватных людей, я дам лишь поздравление. Телескоп, который отработал вне атмосферы больше заявленного срока и сделал для человечества столько прекрасных кадров нашей вселенной - достойно уважения. Слава науке и прогрессу!
doc1    25.04.2019, 22:12
Оценка:  -2
doc1
а базу сруских на луне почему не отфоткал? в 2015году говорили сруские что уже будет!
d@nnilka    25.04.2019, 22:29
Оценка:  +1
d@nnilka
Какой же ты дурак, это шок(
d@nnilka    25.04.2019, 22:29
Оценка:  +1
d@nnilka
Ты хоть сам понял, чё ты ляпнул?
d@nnilka    25.04.2019, 22:30
Оценка:  +1
d@nnilka
Кто говорил? Миссии на Луну были закрыты до нынешних лет из-за бессмыслицы.
d@nnilka    25.04.2019, 22:32
Оценка:  +1
d@nnilka
И да, донесу до твоей единственной извилины, даже если предположить, что там есть база (или взять за объект Апполон, который там стоит), то углового разрешения даже Хаббла недостаточно, чтобы сделать кадр такого мелкого объекта.
d@nnilka    25.04.2019, 22:33
Оценка:  +1
d@nnilka
Как же ты жалок, работающий за кусок хлеба порохоботик) И политика тут не при чём, но ты её даже тут задел)
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