30 лет в космосе: Лучшие фото телескопа Хаббл
Телескоп Хаббл был введен в строй 25 апреля 1990 года. Первоначально запуск телескопа на орбиту планировался на октябрь 1986 года, но катастрофа Челленджера 28 января приостановила программу «Спейс шаттл» на несколько лет, и запуск пришлось отложить.
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Всё это время телескоп хранился в помещении с искусственно очищенной атмосферой, его бортовые системы были частично включены. Расходы на хранение составляли около 6 млн долл. в месяц, что ещё больше увеличило стоимость проекта.
Вынужденная задержка позволила произвести ряд усовершенствований: солнечные батареи были заменены на более эффективные, был модернизирован бортовой вычислительный комплекс и системы связи, а также изменена конструкция кормового защитного кожуха с целью облегчить обслуживание телескопа на орбите. Кроме того, программное обеспечение для управления телескопом было не готово в 1986 году и фактически было окончательно написано только к моменту запуска в 1990 году. После возобновления полётов шаттлов в 1988 году запуск был окончательно назначен на 1990 год. Перед запуском накопившаяся на зеркале пыль была удалена при помощи сжатого азота, а все системы прошли тщательное тестирование. Шаттл Дискавери STS-31 стартовал 24 апреля 1990 года и 25 апреля вывел телескоп на расчетную орбиту.
Напомним, ранее телескоп Хаббл отметил день рождения снимком смерти звезд.
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