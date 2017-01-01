Хаббл сделал самый подробный снимок галактики Треугольник

Галактика находится в трех миллионах световых лет от нас.

Космический телескоп НАСА/ЕКА Hubble (Хаббл) сделал самый подробный на сегодняшний день снимок ближайшего галактического соседа Млечного пути – галактики Треугольник, спиральной галактики, расположенной на расстоянии всего лишь три миллиона световых лет от нас. Этот панорамный обзор третьей по величине галактики Местной группы позволяет одновременно наблюдать примерно 40 миллиардов звезд, входящих в состав одного из самых далеких объектов, различимых на небе невооруженным глазом.

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Этот новый снимок галактики Треугольник – также известной как Месье 33, или NGC 598 – имеет невероятно высокое разрешение в 665 миллионов пикселей и демонстрирует центральную область галактики и ее внутренние спиральные рукава. Чтобы составить эту гигантскую мозаику, ученые использовали 54 отдельных снимка, сделанных при помощи камеры Advanced Camera for Surveys космического телескопа Hubble.



В темном ясном небе галактика Треугольник видна невооруженным глазом как тусклый, расплывчатый объект, расположенный в направлении созвездия Треугольник, который часто становится целью наблюдений астрономов-любителей.



Находящаяся на расстоянии всего лишь три миллиона световых лет от Земли, галактика Треугольник является одним из основных членов Местной группы – она представляет собой третью по величине галактику этой группы, а также ее наименьшую по размерам спиральную галактику. Диаметр галактики Треугольник составляет всего лишь 60000 световых лет, в то время как диаметр галактики Андромеда оценивается в 200000 световых лет, а диаметр Млечного пути лежит примерно посередине – по оценкам исследователей, он составляет около 100000 световых лет.

Напомним, ранее телескоп Хаббл усыпили из-за проблем с ориентацией.

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