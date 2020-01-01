Телескоп Хаббл вернули к жизни после перезагрузки

NASA наконец-то починило свой космический телескоп Хаббл после нескольких недель попыток устранения загадочного сбоя.

Астронавты пять раз посещали Хаббл для ремонта и технического обслуживания NASA

В пятницу агентство объявило, что Хаббл успешно включил резервное копирование неисправного оборудования, которое прекратило его работу более месяца назад. Теперь инженеры NASA медленно возвращают телескоп к полноценной работе. Процесс может занять несколько дней.

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"Я был очень обеспокоен", - сказал заместитель администратора NASA Томас Зурбухен в пятничном видеоинтервью с Нзингой Талл, которая руководила командой Хаббла по устранению неполадок. "Мы все знали, что это более рискованно, чем обычно".

Хаббл - самый мощный космический телескоп в мире, но он стареет. Он был запущен на орбиту в 1990 году. Он сфотографировал рождение и смерть звезд, обнаружил новые луны, вращающиеся вокруг Плутона, и отследил два межзвездных объекта, проносящихся через нашу Солнечную систему.

Его наблюдения позволили астрономам вычислить возраст и расширение Вселенной, а также изучить галактики, образовавшиеся вскоре после Большого взрыва .

Несмотря на то, что NASA, вероятно, устранило проблему, это признак того, что возраст Хаббла может начать мешать его науке. Телескоп не обновлялся с 2009 года, а возраст части его оборудования превышает 30 лет.

"Это старая машина, и она вроде как говорит нам: послушайте, я уже немного старею, верно? Он обращается к нам", - сказал Зурбухен. "Несмотря на это, впереди еще больше науки, и мы рады этому".

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Компьютер полезной нагрузки Хаббла - машина 1980-х годов, которая контролирует и контролирует все научные инструменты космического корабля - внезапно перестала работать 13 июня. Инженеры несколько раз пытались его запустить, но безуспешно.

В конце концов, проведя дополнительные диагностические тесты, они поняли, что проблема вовсе не в компьютере - отключение было вызвано каким-то другим оборудованием на космическом корабле.

До сих пор не совсем ясно, какое оборудование было виновником. Инженеры подозревают, что отказоустойчивый блок управления мощностью (PCU) телескопа дал команду компьютеру с полезной нагрузкой выключиться. PCU мог подавать на компьютер неправильное электрическое напряжение или неисправно работало само устройство защиты.

Но NASA было готово к таким проблемам. Каждая часть оборудования Хаббла имеет предварительно установленный на телескопе двойник на случай, если он выйдет из строя. Поэтому инженерам просто пришлось переключиться на это оборудование для резервного копирования.

NASA перезагружало Хаббл, используя этот тип операции в прошлом. В 2008 году после того, как компьютерный сбой отключил телескоп на две недели, инженеры перешли на резервное оборудование.

Год спустя астронавты отремонтировали два сломанных инструмента на орбите - это была пятая и последняя операция по обслуживанию Хаббла. (У NASA больше нет возможности запускать астронавтов в космический телескоп.)

Тем не менее, аппаратное переключение на этой неделе было рискованным маневром.

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"Вы не можете видеть космический корабль, вы не можете наблюдать, как это происходит. Вы должны убедиться, что ваши командные загрузки будут делать именно то, что вы собираетесь делать", - сказал Пол Герц, директор астрофизического отдела NASA. "Вы просто не хотите, чтобы случайно что-нибудь сломалось", - добавил он.

Не помогло то, что инженеры не могли просто переключить неисправный PCU. Устройство связано с множеством других компонентов, поэтому NASA пришлось переключить и другое оборудование.

На всякий случай агентство также использовало резервный компьютер с полезной нагрузкой вместо оригинала. Он правильно включился, инженеры загрузили в него самое последнее программное обеспечение, и теперь он находится в «нормальном рабочем режиме», сообщило НАСА в своем пятничном обновлении.

"Я очень взволнован и чувствую облегчение", - сказал Талл. "Рад поделиться хорошими новостями".

Теперь команда Хаббла должна приступить к включению научных инструментов телескопа. По словам Герца, на возвращение к полноценной работе может уйти целая неделя.

Остается разгадать загадку: почему телескоп вообще перестал работать?

Каким бы ни было неисправное оборудование, у Хаббла больше нет для него резервной копии. Если он снова потерпит неудачу, это может означать конец Хаббла.

"Каким бы ни был этот компонент, он есть во многих других спутниках", - сказал Герц. "Мы всегда хотим понять, что работает, а что не работает в космосе".

Напомним, ранее сообщалось, что NASA попробует рискованный маневр для спасения телескопа Хаббл.