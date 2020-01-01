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TikTok грозит запрет в США

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Популярное приложение хотят запретить на территории США.
TikTok могут запретить в США
TikTok могут запретить в США
ilike.guru

Самое популярное в мире приложение для публикаций короткометражных видео по-прежнему находится в центре внимания политиков всего мира.

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Госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты "наверняка рассматривают" запрет TikTok в связи с опасениями, что правительство Пекина может использовать его в качестве инструмента слежки и пропаганды.

Потенциальный запрет нанесет еще один удар по TikTok после того, как он недавно обанкротился на своем крупнейшем рынке в Индии.

Вслед за заявлением Помпео, TikTok объявил, что он не будет работать в Гонконге, который столкнулся с беспрецедентной волной контроля со стороны правительства Пекина после обнародования закона о национальной безопасности.

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"В свете последних событий мы решили прекратить работу приложения TikTok в Гонконге", - сказал представитель TikTok. Компания от дальнейших комментариев отказалась.

Неопределенность заявления оставляет многие вопросы без ответа. Следует задаться вопросом, перезапустит ли ByteDance цензурированную версию приложения в Гонконге, предположительно заменив его дочерним приложением Douyin, которое работает под управлением китайской команды ByteDance.

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ByteDance, основанный китайским серийным предпринимателем Чжаном Имином, работает над тем, чтобы отделить TikTok от китайской собственности и цензуры в Пекине. Усилия варьировались от сохранения зарубежного центра обработки данных для TikTok, который якобы недосягаем для китайских властей, позволяя сторонним экспертам взглянуть на процесс его модерации, до найма Кевина Майера из Disney в качестве нового глобального представителя приложения.

По данным TikTok, по состоянию на сентябрь прошлого года в Гонконге насчитывалось 150 000 пользователей, что является незначительной долей, учитывая, что к апрелю у приложения было 2 миллиарда загрузок по всему миру

Напомним, ранее сообщалось, что создатели приложения TikTok выпустят собственный смартфон.

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Теги: TikTok, США, запрет
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