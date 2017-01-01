В Instagram добавляют аналог TikTok

Пока тестирование идет в Бразилии.

Instagram тестирует новый набор инструментов для редактирования видео в разделе Stories под названием Reels. Этот инструмент используется для создания 15-секундных видеоклипов с выбранной звуковой дорожкой, которую легко найти по хэштегам. Или можно использовать звук из других клипов, так же, как в TikTok.

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Пользователи Instagram могут просматривать популярные песни или заимствовать аудио из других видео и записывать новые клипы с визуальными эффекты. В роликах также представлен оно огромное количество новых функций редактирования, таких как временные титры (еще одна популярная функция TikTok), новые видеопереходы и специальные эффекты.

Нет двух одинаковых продуктов, и, в конце концов, обмен видео с музыкой является довольно универсальной идеей, которая, как мы думаем, может заинтересовать каждый. Основное внимание было уделено тому, как сделать этот формат уникальным для нас.

Сейчас Reels проходит тестирование в Бразилии.

Напомним, ранее сообщалось, что TikTok попал в лучшие приложения 2018 года.