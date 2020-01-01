Соучредитель Reddit назвал TikTok опасным приложением

Стив Хаффман считает приложение паразитическим.

Генеральный директор и соучредитель Reddit Стив Хаффман назвал TikTok "абсолютно паразитическим" из-за опасений по поводу конфиденциальности. Об этом он заявил во время выступления на конференции венчурного капитала Social 2030 на этой неделе. Хаффман особо отметил, что практика TikTok по дактилоскопии для отслеживания устройств вызывает особую озабоченность.

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"Может быть, я пожалею об этом, но я даже не могу достичь такого уровня мышления, потому что я смотрю на это приложение как на фундаментально паразитическое, что оно всегда вас подслушивает. Технология снятия цифровых отпечатков, которую они используют, действительно ужасна, и я не мог заставить себя установить такое приложение на свой телефон", - сказал Хаффман.

Отпечаток, на который ссылается Хаффман, представляет собой комбинацию аудио и отслеживания в браузере, чтобы определить, какие пользователи смотрят и делятся видео в приложении и в Интернете, о чем подробно рассказал исследователь Матиас Эберл из Rufposten. Материнская компания TikTok ByteDance утверждает, что ее методы снятия отпечатков используются для выявления вредоносного поведения браузера, но Эберл отмечает его скептицизм, учитывая, что веб-сайт все еще работает отлично, когда эти скрипты отключены.

"Я активно говорю людям: Не устанавливайте эту шпионскую программу на свой телефон", - добавил Хаффман.

Напомним, ранее сообщалось, что создатели приложения TikTok выпустят собственный смартфон.