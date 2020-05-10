Новый рекорд: Приложение TikTok скачали более 2 миллиардов раз

Популярное видео приложение TikTok стало самым популярным на iOS и Android.

Компания Sensor Tower зафиксировала более двух миллиардов скачиваний TikTok на iOS и Android.

В отчете говорится:

Читай также: Соучредитель Reddit назвал TikTok опасным приложением

"По оценкам Sensor Tower Store Intelligence, приложение для социального видео TikTok от ByteDance было загружено более 2 миллиардов раз по всему миру в App Store и Google Play.

Последняя веха наступила всего через пять месяцев после того, как TikTok превысил 1,5 миллиарда загрузок. В первом квартале 2020 года было произведено наибольшее количество загрузок для любого приложения за квартал, собрав более 315 миллионов установок в App Store и Google Play".

Sensor Tower отмечает, что, хотя приложение ранее уже было популярным, его недавний всплеск загрузок в 315 млн в 1 квартале 2020 года произошел из-за того, что потребители "больше, чем когда-либо, обращаются к своим мобильным устройствам в поисках новых способов совершать покупки, работать и общаться с другими".

На сегодняшний день наибольшее количество загрузок было в Индии - 611 млн. (30,3% от общего числа). На втором месте Китай с 196 млн., хотя китайская версия приложения известна как Douyin. Третье место заняла США с 165 млн.

Читай также: YouTube создает аналог TikTok

Интересно, что "подавляющее большинство загрузок Tiktok на сегодняшний день" пришло из Google Play, на долю которого приходится 75,5%. На iOS App Store приходится только 24,5%. Несмотря на это, App Store помог TikTok получить 435,3 млн долларов пользовательских расходов, Google Play - 21,4 млн. долларов.

В отчете делается вывод:

"Пока TikTok был на подъеме до 2020 года, приложение достигло нового уровня популярности в этом году. Его рекордный квартал произошел во время глобальной пандемии, что отчасти привело к увеличению загрузок, вовлеченности и прибыли. Постоянный рост TikTok дает ему все большую основу для того, чтобы не только добиться успеха в краткосрочной перспективе, но и построить в долгосрочной перспективе, чтобы держать конкурентов в напряжении - как существующих, так и развивающихся".

Напомним, ранее сообщалось, что TikTok вводит родительский контроль.