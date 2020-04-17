TikTok вводит родительский контроль

После критики в свой адрес, сервис коротких видео вводит ограничения.

Популярная платформа TikTok представляет новый набор функций, позволяющих родителям лучше контролировать, как их дети используют приложение. Эти функции будут называться "Семейное сопряжение" и будут внедрены по всему миру в ближайшие недели.

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В новом наборе элементов управления появятся параметры для мониторинга управления временем использования, ограниченного режима и прямых сообщений для подростков. Под подростками-пользователями TikTok подразумевает тех, кому 13 лет и старше. Следовательно, родители таких пользователей смогут связывать эти учетные записи со своими.

Что касается функций, то "Управление экраном" позволит родителям установить ограничение по времени, в течение которого их ребенок может использовать приложение TikTok. Сообщения с ограниченным доступом позволят родителям полностью отключить прямой обмен сообщениями для пользователей в возрасте до 16 лет на всех рынках. Кроме того, Tik Tok автоматически отключит прямые сообщения для всех зарегистрированных учетных записей в возрасте до 16 лет. И, наконец, ограниченный режим удалит "неуместные видео" из канала.

Также стоит отметить, что неясно, как TikTok сканирует несоответствующий контент. Вероятно, это с помощью пользователей, помечающих контент, и на это нельзя полностью положиться.

Напомним, ранее сообщалось, что соучредитель Reddit назвал TikTok опасным приложением.