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TikTok вводит родительский контроль

Комментариев: 1
После критики в свой адрес, сервис коротких видео вводит ограничения.
TikTok получит ограничения для подростков
TikTok получит ограничения для подростков
ilike.guru

Популярная платформа TikTok представляет новый набор функций, позволяющих родителям лучше контролировать, как их дети используют приложение. Эти функции будут называться "Семейное сопряжение" и будут внедрены по всему миру в ближайшие недели.

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В новом наборе элементов управления появятся параметры для мониторинга управления временем использования, ограниченного режима и прямых сообщений для подростков. Под подростками-пользователями TikTok подразумевает тех, кому 13 лет и старше. Следовательно, родители таких пользователей смогут связывать эти учетные записи со своими.

Что касается функций, то "Управление экраном" позволит родителям установить ограничение по времени, в течение которого их ребенок может использовать приложение TikTok. Сообщения с ограниченным доступом позволят родителям полностью отключить прямой обмен сообщениями для пользователей в возрасте до 16 лет на всех рынках. Кроме того, Tik Tok автоматически отключит прямые сообщения для всех зарегистрированных учетных записей в возрасте до 16 лет. И, наконец, ограниченный режим удалит "неуместные видео" из канала.

Также стоит отметить, что неясно, как TikTok сканирует несоответствующий контент. Вероятно, это с помощью пользователей, помечающих контент, и на это нельзя полностью положиться.

Напомним, ранее сообщалось, что соучредитель Reddit назвал TikTok опасным приложением.

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Теги: TikTok
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  17.04.2020, 12:26
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гость
А ещё лучше запретить размещать там насилие и пошлятина. Оно ни взрослым ни детям не надо.
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