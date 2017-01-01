Создатели приложения TikTok выпустят собственный смартфон

Смартфон будут делать на основе Smartisan.

Создатели популярного приложения для обмена видеосообщениями TikTok всё-таки решили выпустить собственный смартфон. Китайская компания ByteDance объявила о разработке смартфона в сотрудничестве с производителем Smartisan Technology.

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Таким образом, компания расширяет область своей деятельности за пределы приложений для видео и новостей.

Технические подробности смартфона пока не уточняются. ByteDance получила патенты и часть сотрудников Smartisan для работы над проектом. Отмечается, что проект возглавляет бывший глава Smartisan У ДэЧжоу (Wu Dezhou), а работу над ним начали целых семь месяцев назад.

Скорее всего, смартфон не выйдет за пределы Китая, поскольку Smartisan является нишевым брендом даже для домашнего рынка.

Напомним, ранее сообщалось, что Smartisan выпустили первый в мире смартфон с 1 Тб внутренней памяти.