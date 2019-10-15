Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Инженер NASA предложил нарушающий законы физики двигатель

Комментариев: 0
Спиральный двигатель позволит разогнаться до скорости света без топлива.
Двигатель позволит разгоняться до скорости света
Двигатель позволит разгоняться до скорости света
rwspace.ru

Инженер NASA Дэвид Бернс разработал концепцию двигателя, которая, по его словам, теоретически позволит ускоряться до 99 процентов скорости света — и все это без использования топлива.

Дэвид разместил исследование на сервере технических отчетов НАСА под заголовком «Спиральный двигатель», и на бумаге он работает, используя способ изменения массы при релятивистских скоростях — близких к скорости света в вакууме.

Читай также: Физики опровергли работу нарушающего законы физики двигателя

Но, не смотря на то, что концепция уникальна, она определенно не собирается изменить физику в ближайшее время.

В качестве мысленного эксперимента, объясняющего его концепцию, Бернс описывает коробку с грузом внутри, нарезанным на линии, с пружиной на каждом конце, отскакивающей от веса вперед и назад. В вакууме — например, в космосе — эффект будет состоять в том, чтобы покачивать всю коробку, при этом вес, казалось бы, стоит на месте, как гриф, стабилизированный вокруг веса.

В целом, коробка останется покачиваться в одном и том же месте — но если масса груза увеличится только в одном направлении, это вызовет больший толчок в этом направлении и, следовательно, тягу.

Согласно принципу сохранения импульса, при котором импульс системы остается постоянным в отсутствие каких-либо внешних сил, это не должно быть возможным.

Читай также: Физики запустили мини-солнце в лаборатории

Но! Есть специальная лазейка относительности. Согласно специальной теории относительности, объекты набирают массу по мере приближения к скорости света. Таким образом, если вы замените вес ионами, а коробку — петлей, теоретически вы можете заставить ионы двигаться быстрее на одном конце петли и медленнее на другом.

Но привод Бернса — это не один замкнутый контур. Он спиральный, как растянутая пружина — отсюда и «спиральный двигатель».

«Двигатель ускоряет ионы в замкнутом контуре до умеренных релятивистских скоростей, а затем изменяет их скорость, чтобы внести небольшие изменения в их массу. Затем двигатель перемещает ионы вперед и назад по направлению движения, создавая тягу», — писал он в своем исследовании.

«У двигателя нет движущихся частей, кроме ионов, движущихся в вакуумной линии, захваченных внутри электрических и магнитных полей».

Читай также: Физики объяснили работу "невозможного двигателя"

Звучит очень изящно, правда? И это — в теории. Но не без значительных практических проблем.

Согласно New Scientist, спиральная камера должна быть довольно большой. Точнее, около 200 метров в длину и 12 метров в диаметре.

И для производства 1 ньютона тяги потребуется 165 мегаватт энергии. Это эквивалентно силовой станции, производящей силу, необходимую для ускорения килограмма массы в секунду в квадрате. Это ужасно неэффективно.

Но в космическом вакууме? Это может сработать. «Сам двигатель сможет развивать до 99% скорости света если у вас будет достаточно времени и мощности», — сказал Бернс.

Люди — не все из нас, но все же больше, чем некоторые — отчаянно хотят отправиться в межзвездное пространство. Мы можем никогда не попасть туда. Но если мы не будем думать об этом, это «может» становится «определенно».

Бернс отмечает проблему эффективности в своей презентации, а также добавляет, что его работа не была рассмотрена экспертами, и в его математике могут быть ошибки.

Напомним, ранее сообщалось, что физики создали самый быстрый двигатель во Вселенной.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: физика, двигатель
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  15.10.2019, 16:02
Оценка:  0
гость
бред пьяного ботаника.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь