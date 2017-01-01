Физики запустили мини-солнце в лаборатории

Ученые хотят понять, какие процессы происходят в нашей звезде.

Солнце — источник существования жизни на Земле, однако многие процессы, происходящие в этом гигантском термоядерном реакторе, остаются малопонятными. Для их моделирования ученые из Висконсинского университета в Мадисоне запустили уникальную установку — Big Red Ball («Большой красный шар», BRB). В статье, опубликованной в журнале Nature Physics, Итан Питерсон (Ethan Peterson) и его коллеги демонстрируют, как новый инструмент поможет лучше исследовать загадки звезды.

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BRB представляет собой полую, заполненную гелиевой плазмой трехметровую сферу со сверхмощным магнитом в центре. Такой прибор не способен заменить наблюдения космических аппаратов, однако позволяет заглянуть в области, им недоступные. В частности, с его помощью физикам удалось впервые смоделировать спиральное движение солнечного ветра.

Дело в том, что вращение Солнца увлекает за собой и ее мощное магнитное поле, так что его силовые линии закручиваются. Эта «спираль Паркера» регистрируется далеко от самой звезды, определяя магнитное поле во всей Солнечной системе. С помощью BRB ученые показали, что быстрые заряженные частицы плазмы могут двигаться по спиралям вдоль участков ослабления магнитного поля.

Сфера радиусом 1,3 метра содержит горячую (10-30 эВ) гелиевую плазму UW Plasma Physics

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Аналогичные условия на Солнце способны создавать сгустки плазмы, стимулирующие движение солнечного ветра — потока непрерывно испускаемых звездой частиц. Механизмы, придающее ускорение солнечному ветру, до сих пор недостаточно изучены. Их исследования должны стать одним из главных направлений работы нового инструмента.

Напомним, ранее сообщалось, что физики достигли предела громкости звука в воде.