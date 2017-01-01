Солнечный зонд снял полюс нашего светила

Зонд сделал снимок одного из полюсов.

К Солнцу было отправлено уже немало различных миссий: зонды ЕКА Proba-2 (PRoject for OnBoard Autonomy 2) и SOHO (SOlar Heliospheric Observatory), обсерватории НАСА SDO (Solar Dynamics Observatory) и STEREO (Solar Terrestrial Relations Observatory), а также совместная миссия НАСА/ЕКА Ulysses («Улисс»). Однако почти все эти аппараты наблюдали Солнце на низких широтах, вблизи солнечного экватора – за исключением лишь миссии Ulysses, которая в течение нескольких десятилетий вела наблюдения нашего светила в большом диапазоне широт, пока не была завершена в 2009 г.

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Несмотря на большой диапазон широт, в котором велись наблюдения Солнца при помощи миссии Ulysses, астрономы в основном концентрировались на изучении низких широт нашей звезды, поэтому полюса Солнца оказались довольно слабо изучены. Недостаток снимков привел к тому, что ученым пришлось искусственно воссоздавать вид солнечных полюсов, собирая по кусочкам информацию, доступную на имеющихся снимках – как видно из представленного на фото искусственно полученного вида северного полюса нашего светила.



Этот снимок объединяет и экстраполирует наблюдения Солнца при помощи зонда Proba-2 для воссоздания вида северного полюса Солнца. Хотя полюса Солнца никогда не наблюдались напрямую, наблюдения солнечной атмосферы позволили запечатлеть солнечную корону, которая выдается в окружающее космическое пространство вокруг всего диска Солнца, включая приполярные области. При создании этого вида северного полюса Солнца ученые воспользовались именно этими данными.

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На представленном снимке наличие линии, проходящей через центр изображения, обусловлено небольшими изменениями солнечной атмосферы в течение периода съемки. Яркая выпуклость в правом верхнем углу снимка связана с корональной дырой, расположенной на низкой широте и вращающейся вокруг центра снимка. Область полярной корональной дыры, которая наблюдается как темное пятно в центре солнечного диска, является источником высокоскоростного солнечного ветра.



Создание таких искусственных видов солнечных полюсов играет большую роль в изучении атмосферы нашего светила, однако необходимы также прямые наблюдения полярных областей Солнца, которые могут быть проведены в будущем, например, при помощи миссии Solar Orbiter, запускаемой к Солнцу в 2020 г., отмечают эксперты.

Напомним, ранее сообщалось, что зонд NASA вплотную приблизился к Солнцу.