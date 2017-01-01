Зонд NASA вплотную приблизился к Солнцу

Ни один аппарат не подходил так близко.

Солнечный зонд НАСА Parker Solar Probe прошел на расстоянии 24 миллиона километров от нашей звезды в ночь с понедельника на вторник. Его скорость по отношению к Солнцу превышала отметку в 342000 километров в час в то время, когда зонд проходил сквозь внешнюю часть солнечной атмосферы, или корону.



Ни один космический аппарат никогда не подходил настолько близко к Солнцу.

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NASA не будет пытаться вновь установить радиосвязь с космическим аппаратом, до тех пор пока тот не отойдет на значительное расстояние от Солнца, чтобы избежать возможных помех, обусловленных излучением нашей звезды. Представитель НАСА Никола Фокс сказал, что ученые "не могут дождаться того момента, когда получат первые данные". Эти наблюдения помогут глубже понять природу Солнца и разгадать ряд связанных с ней научных загадок.



При условии, что космический аппарат выдержит жесткие условия, которые поддерживаются в окрестностях Солнца, он совершит 23 еще более близких пролета мимо нашего светила на протяжении последующих семи лет. Следующее сближение аппарата Parker Solar Probe с Солнцем ожидается в апреле.

Напомним, ранее сообщалось, что посланный к Солнцу зонд прислал первые снимки.