Солнечный зонд заснял Землю с дистанции в 43 млн километров

Зонд Parker отправляется к Солнцу.

Зонд Parker Solar Probe, запущенный 12 августа 2018 года, направляется к Солнцу. В ближайшие семь лет аппарат должен будет сменить 24 орбиты вокруг звезды, с каждым разом сближаясь с ней все сильнее (в рамках одного из сближений он будет находиться от Солнца на расстоянии приблизительно шесть миллионов километров).

Читай также: Зонд NASA сделает в Меркурии 16-метровый крате

В сентябре NASA опубликовало первый снимок, сделанный Parker Solar Probe. Теперь же агентство поделилось снимком, который был сделан зондом 25 сентября и на котором можно заметить Землю — яркую точку среди бесчисленных звезд. Фотография была сделана камерой WISPR (Wide-field Imager for Solar Probe), предназначающейся аппарату прежде всего для фотографирования структуры верхней солнечной атмосферы — короны.

Яркое пятно - это Земля NASA

Читай также: Зонд впервые достиг Плутона: 9 вещей, которые доставят на бывшую планету

Когда Parker Solar Probe сделал данный снимок, он находился примерно в 43 миллионах километров от Земли. С тех пор он уже совершил пролет недалеко от Венеры — она помогла зонду скорректировать траекторию, чтобы тот смог подойти к Солнцу достаточно близко.

Первое сближение с Солнцем Parker Solar Probe, согласно планам, должен будет совершить 31 октября: ожидается, что аппарат будет изучать звезду до 11 ноября.

Напомним, ранее сообщалось, что зонд NASA начал исследование астероида, который может столкнуться с Землей.