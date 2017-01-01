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Солнечный зонд заснял Землю с дистанции в 43 млн километров

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Зонд Parker отправляется к Солнцу.
Зонд Parker
Зонд Parker
NASA

Зонд Parker Solar Probe, запущенный 12 августа 2018 года, направляется к Солнцу. В ближайшие семь лет аппарат должен будет сменить 24 орбиты вокруг звезды, с каждым разом сближаясь с ней все сильнее (в рамках одного из сближений он будет находиться от Солнца на расстоянии приблизительно шесть миллионов километров).

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В сентябре NASA опубликовало первый снимок, сделанный Parker Solar Probe. Теперь же агентство поделилось снимком, который был сделан зондом 25 сентября и на котором можно заметить Землю — яркую точку среди бесчисленных звезд. Фотография была сделана камерой WISPR (Wide-field Imager for Solar Probe), предназначающейся аппарату прежде всего для фотографирования структуры верхней солнечной атмосферы — короны.  

Яркое пятно - это Земля
Яркое пятно - это Земля
NASA

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Когда Parker Solar Probe сделал данный снимок, он находился примерно в 43 миллионах километров от Земли. С тех пор он уже совершил пролет недалеко от Венеры — она помогла зонду скорректировать траекторию, чтобы тот смог подойти к Солнцу достаточно близко.

Первое сближение с Солнцем Parker Solar Probe, согласно планам, должен будет совершить 31 октября: ожидается, что аппарат будет изучать звезду до 11 ноября.

Напомним, ранее сообщалось, что зонд NASA начал исследование астероида, который может столкнуться с Землей.

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Теги: зонд, NASA, фото, Солнце
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