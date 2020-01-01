Наклеил и здоров: Пластыри заменят шприцы с вакцинами
Вакцины без иглы могут помочь избавить детей от слез в кабинетах врачей и помочь людям, страдающим боязнью шприцев.
Кроме того, кожные пластыри могут помочь в усилиях по распространению, потому что они не соответствуют требованиям холодовой цепи, и могут даже повысить эффективность вакцины.
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Новое исследование на мышах в этой области, опубликованное в журнале Science Advances, показало многообещающие результаты.
Австралийско-американская команда использовала пластыри размером один квадратный сантиметр, на которых было разбросано более 5000 микроскопических шипов, “настолько крошечных, что их невозможно увидеть“, - сказал Дэвид Мюллер, вирусолог из Университета Квинсленда и соавтор статьи.
Эти наконечники покрыты экспериментальной вакциной, и на пластырь нажимают аппликатор, напоминающий хоккейную шайбу. “Это как если бы ты получил хороший щелчок по коже“, - сказал Мюллер.
Исследователи использовали так называемую “субъединичную“ вакцину, которая воспроизводит шипы, усеивающие поверхность коронавируса.
Мышам вводили либо через пластырь в течение двух минут, либо с помощью шприца.
Иммунная система тех, кто получил пластырь, вырабатывала высокие уровни нейтрализующих антител после двух доз, в том числе в их легких, что жизненно важно для остановки COVID, и пластыри превосходили шприцы.
Исследователи также обнаружили, что подгруппа мышей, которым была введена только одна доза вакцины, содержащей дополнительное вещество, называемое адъювантом, используемым для стимулирования иммунного ответа, “совсем не заболела“, - сказал Мюллер.
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“Вакцины обычно вводятся в наши мышцы, но мышечная ткань не содержит большого количества иммунных клеток, необходимых для реакции на препарат“, - пояснил Мюллер.
Кроме того, крошечные шипы вызывают локальную смерть кожи, которая предупреждает организм о проблеме и вызывает более сильный иммунный ответ.
Для ученого логистические преимущества очевидны.
Во-первых, при нанесении на пластырь сухого покрытия вакцина стабильна в течение не менее 30 дней при 25 градусах Цельсия и одной недели при 40C по сравнению с несколькими часами при комнатной температуре для вакцин Moderna и Pfizer.
Это дает большое преимущество, особенно для развивающихся стран.
Во-вторых, “им очень просто пользоваться“, - сказал Мюллер. “Для его выполнения необязательно нужны высококвалифицированные медицинские специалисты“.
Бурак Оздоганлар, профессор инженерии Университета Карнеги-Меллона в американском городе Питтсбург, также работает над этой технологией с 2007 года.
Он видит еще одно преимущество: “Меньшее количество вакцины, доставленное точно на кожу, может активировать иммунный ответ, аналогичный внутримышечной инъекции“, - сказал он. Это важный фактор, поскольку развивающийся мир изо всех сил пытается закупить достаточное количество вакцины против COVID.
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Оздоганлар может производить около 300-400 пластырей в день в своей лаборатории, но не смог протестировать их на мРНК-вакцинах, которые вышли на первый план во время пандемии, потому что он не получил разрешения от Pfizer или Moderna.
Пластырь, использованный в исследовании, опубликованном в пятницу, был сделан австралийской компанией Vaxxas, которая продвинулась дальше всех. Испытания на людях запланированы с апреля.
Две другие американские компании также участвуют в гонке: Micron Biomedical и Vaxess.
Последний, основанный в 2013 году и базирующийся в Массачусетсе, работает над немного другим типом пластыря с микроиглами, которые растворяются в коже.
Они говорят, что этот подход имеет преимущество в том, что для каждого пластыря требуется меньше шипов - всего 121 шип, сделанный из биосовместимого белкового полимера.
“Мы работаем над продуктом, сочетающим сезонный COVID и грипп, который будет отправляться по почте прямо на дом пациентам для самостоятельного приема“, - сказал генеральный директор Майкл Шрейдер.
Вакцина против COVID, которую они используют, производится компанией Medigen, уже авторизованной на Тайване.
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Основная проблема сейчас - это производство, при этом ни один производитель пока не может производить достаточно пластырей в массовом порядке.
“Если вы хотите запустить вакцину, вы должны произвести сотни миллионов“, - сказал Шрейдер.“На сегодняшний день у нас нет такой возможности - ее нет ни у кого“.
Но пандемия дала толчок зарождающейся отрасли, которая сейчас привлекает все больше инвесторов, добавил он.
“Это будущее, на мой взгляд, оно неизбежно“, - сказал Шрейдер. “Я думаю, вы увидите, что в следующие 10 лет это радикально изменит способ получения вакцин по всему миру“.
Напомним, ранее сообщалось, что крошечный пластырь с вакциной оказался лучше шприца.
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