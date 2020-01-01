Наклеил и здоров: Пластыри заменят шприцы с вакцинами

С начала пандемии COVID-19 исследователи удвоили усилия по созданию пластырей, которые безболезненно доставляют жизненно важные лекарства к коже, что может произвести революцию в медицине.

Вакцины без иглы могут помочь избавить детей от слез в кабинетах врачей и помочь людям, страдающим боязнью шприцев.

Кроме того, кожные пластыри могут помочь в усилиях по распространению, потому что они не соответствуют требованиям холодовой цепи, и могут даже повысить эффективность вакцины.

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Новое исследование на мышах в этой области, опубликованное в журнале Science Advances, показало многообещающие результаты.

Австралийско-американская команда использовала пластыри размером один квадратный сантиметр, на которых было разбросано более 5000 микроскопических шипов, “настолько крошечных, что их невозможно увидеть“, - сказал Дэвид Мюллер, вирусолог из Университета Квинсленда и соавтор статьи.

Эти наконечники покрыты экспериментальной вакциной, и на пластырь нажимают аппликатор, напоминающий хоккейную шайбу. “Это как если бы ты получил хороший щелчок по коже“, - сказал Мюллер.

Исследователи использовали так называемую “субъединичную“ вакцину, которая воспроизводит шипы, усеивающие поверхность коронавируса.

Мышам вводили либо через пластырь в течение двух минут, либо с помощью шприца.

Иммунная система тех, кто получил пластырь, вырабатывала высокие уровни нейтрализующих антител после двух доз, в том числе в их легких, что жизненно важно для остановки COVID, и пластыри превосходили шприцы.

Исследователи также обнаружили, что подгруппа мышей, которым была введена только одна доза вакцины, содержащей дополнительное вещество, называемое адъювантом, используемым для стимулирования иммунного ответа, “совсем не заболела“, - сказал Мюллер.

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“Вакцины обычно вводятся в наши мышцы, но мышечная ткань не содержит большого количества иммунных клеток, необходимых для реакции на препарат“, - пояснил Мюллер.

Кроме того, крошечные шипы вызывают локальную смерть кожи, которая предупреждает организм о проблеме и вызывает более сильный иммунный ответ.

Для ученого логистические преимущества очевидны.

Во-первых, при нанесении на пластырь сухого покрытия вакцина стабильна в течение не менее 30 дней при 25 градусах Цельсия и одной недели при 40C по сравнению с несколькими часами при комнатной температуре для вакцин Moderna и Pfizer.

Это дает большое преимущество, особенно для развивающихся стран.

Во-вторых, “им очень просто пользоваться“, - сказал Мюллер. “Для его выполнения необязательно нужны высококвалифицированные медицинские специалисты“.

Бурак Оздоганлар, профессор инженерии Университета Карнеги-Меллона в американском городе Питтсбург, также работает над этой технологией с 2007 года.

Он видит еще одно преимущество: “Меньшее количество вакцины, доставленное точно на кожу, может активировать иммунный ответ, аналогичный внутримышечной инъекции“, - сказал он. Это важный фактор, поскольку развивающийся мир изо всех сил пытается закупить достаточное количество вакцины против COVID.

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Оздоганлар может производить около 300-400 пластырей в день в своей лаборатории, но не смог протестировать их на мРНК-вакцинах, которые вышли на первый план во время пандемии, потому что он не получил разрешения от Pfizer или Moderna.

Пластырь, использованный в исследовании, опубликованном в пятницу, был сделан австралийской компанией Vaxxas, которая продвинулась дальше всех. Испытания на людях запланированы с апреля.

Две другие американские компании также участвуют в гонке: Micron Biomedical и Vaxess.

Последний, основанный в 2013 году и базирующийся в Массачусетсе, работает над немного другим типом пластыря с микроиглами, которые растворяются в коже.

Они говорят, что этот подход имеет преимущество в том, что для каждого пластыря требуется меньше шипов - всего 121 шип, сделанный из биосовместимого белкового полимера.

“Мы работаем над продуктом, сочетающим сезонный COVID и грипп, который будет отправляться по почте прямо на дом пациентам для самостоятельного приема“, - сказал генеральный директор Майкл Шрейдер.

Вакцина против COVID, которую они используют, производится компанией Medigen, уже авторизованной на Тайване.

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Основная проблема сейчас - это производство, при этом ни один производитель пока не может производить достаточно пластырей в массовом порядке.

“Если вы хотите запустить вакцину, вы должны произвести сотни миллионов“, - сказал Шрейдер.“На сегодняшний день у нас нет такой возможности - ее нет ни у кого“.

Но пандемия дала толчок зарождающейся отрасли, которая сейчас привлекает все больше инвесторов, добавил он.

“Это будущее, на мой взгляд, оно неизбежно“, - сказал Шрейдер. “Я думаю, вы увидите, что в следующие 10 лет это радикально изменит способ получения вакцин по всему миру“.

Напомним, ранее сообщалось, что крошечный пластырь с вакциной оказался лучше шприца.