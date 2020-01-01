Немецкая вакцина против коронавируса разочаровала создателей

После Pfizer и Moderna мРНК-вакцина COVID-19 CureVac была долгожданной, и уже были предварительно заказаны сотни миллионов доз. Но его окончательные данные большого исследования разочаровали лишь 48-процентной эффективностью в предотвращении симптоматических заболеваний.

В конце 2020 года две экспериментальные вакцины против мРНК COVID-19 дали ошеломляюще положительные результаты заключительной фазы испытаний на людях. С эффективностью более 90 процентов вакцины Pfizer и Moderna познакомили мир с совершенно новым видом биотехнологии и предложили выход из этой разрушительной глобальной пандемии.

За этими двумя вакцинами следовал третий кандидат на мРНК COVID-19 от немецкой компании CureVac. CureVac, основанная в 2000 году Ингмаром Херром, была одной из первых биофармацевтических компаний, которая действительно сосредоточилась на терапии мРНК.

Читай также: В США назвали сроки запуска вакцинации от коронавируса

После успеха других вакцин против мРНК COVID-19 в конце 2020 года большое внимание переключилось на многообещающего кандидата CureVac. Компания немного медленнее начала разработку в начале пандемии, частично из-за печально известного отказа президента США Дональда Трампа от предложения о выкупе за миллиард долларов. В конце концов, правительство Германии инвестировало сотни миллионов евро, чтобы продвигать исследования CureVac, но крупномасштабные клинические испытания все еще не начинались до конца года.

Вакцина CureVac обещала значительные преимущества по сравнению с кандидатами Pfizer и Moderna. Это было дешевле и, что очень важно, не требовалось экстремального холодного хранения, необходимого для хранения других мРНК-вакцин.

Члены Европейского Союза предварительно заказали почти полмиллиарда доз вакцины CureVac, и она должна была сыграть важную роль в глобальных усилиях по вакцинации.

За последние пару недель были обнародованы первые данные масштабного глобального исследования третьей фазы CureVac. В испытании приняли участие около 40 000 человек, охватило 10 стран и 15 различных вариантов SARS-CoV-2.

Читай также: Испытание вакцины от коронавируса остановили из-за необъяснимой болезни

По данным компании, ее вакцина, получившая название CVnCoV, показала эффективность всего 48 процентов против симптоматического заболевания любой степени тяжести. Более подробная разбивка данных показывает немного более радужную картину с повышением эффективности до 77 процентов, когда внимание уделяется профилактике умеренных и тяжелых заболеваний у субъектов в возрасте от 18 до 60 лет. И, что, возможно, наиболее важно, в когорте вакцинированных не было ни одной госпитализации или смертей.

"В этом окончательном анализе CVnCoV демонстрирует сильную ценность для общественного здравоохранения в полной защите участников исследования в возрастной группе от 18 до 60 от госпитализации или смерти и 77 процентов от умеренных и тяжелых заболеваний - профиль эффективности, который, как мы считаем, будет важным вклад в помощь в борьбе с пандемией COVID-19 и распространением динамического варианта", - говорит генеральный директор CureVac Франц-Вернер Хаас.

Почему вакцина CureVac против COVID-19 не так эффективна, как вакцина Pfizer или Moderna, остается большой загадкой. CureVac утверждает, что основная причина связана с распространением вариантов SARS-CoV-2, циркулирующих во время его клинического испытания. Только три процента случаев COVID-19, выявленных в исследовании CVnCoV, были связаны с исходным штаммом SARS-CoV-2.

"В текущем контексте все более разнообразной среды вариантов COVID-19 и с очень низкой остаточной распространенностью исходного штамма мы уверены, что исследование HERALD предлагает клинически значимые данные о влиянии новых вариантов на эффективность вакцины", - отмечает Франц-Вернер Хаас.

Читай также: Названы побочные эффекты вакцин против COVID-19 по возрасту и полу

Кэтлин Нойзил, эксперт по вакцинам из Университета Мэриленда, скептически относится к этим противоречивым результатам, которые могут быть фундаментально объяснены вариантами вируса. Растущие объемы реальных данных действительно указывают на то, что современные вакцины против мРНК COVID-19, по-видимому, предлагают сильную, хотя и немного сниженную, защиту от болезней, вызываемых этими новыми вариантами.

Одно из больших различий между вакциной мРНК CureVac и вакциной, разработанной Pfizer и Moderna, заключается в том, как сконструированы молекулы мРНК. CureVac уже давно рекламирует использование естественной немодифицированной формы мРНК, в то время как две другие вакцины основаны на нескольких ключевых модификациях оснований РНК.

Технический директор CureVac недавно заявил, что еще слишком рано полностью списывать немодифицированную природную мРНК, и компания уже работает над новой версией своей вакцины против COVID-19, все еще используя немодифицированную мРНК. Но другие исследователи мРНК кажутся более убежденными, что немодифицированная мРНК - это просто менее эффективная технология вакцины.

Недавний анализ от химика и фармаисследователя Дерека Лоу предполагает, что отказ от CureVac является мощным напоминанием о том, как трудно разработать эффективную вакцину. И, несмотря на спотыкание мРНК CureVac, мы быстро учимся оптимизировать эти вакцины с помощью новых, более безопасных и эффективных итераций в разработке.

Напомним, ранее сообщалось, что вакцина против коронавируса от Илона Маска оказалась неэффективной.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.