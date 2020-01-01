Могут ли вакцинированные распространять COVID-19? Началось исследование

Результаты будут известны только к концу года.

The Washington Post сообщает, что в рамках финансируемого из федерального бюджета США исследования, проводимого в 21 кампусе колледжей, будет проверено, насколько хорошо вакцина Moderna от COVID-19 предотвращает распространение коронавируса вакцинированными людьми.

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Клинические испытания показали, что вакцина Moderna более чем на 94% эффективна в предотвращении заболеваний, вызванных COVID-19, и что прививки особенно защищают от тяжелых заболеваний, госпитализации и смерти от вируса. Однако клинические испытания не были призваны ответить на важный вопрос: могут ли вакцинированные люди по-прежнему переносить коронавирус в носу и рту и невольно передавать его другим?

Исследования в реальном мире в Израиле и Великобритании намекают, что вакцины COVID-19 снижают риск как симптоматических, так и бессимптомных инфекций, то есть вакцины без каких-либо внешних признаков болезни, сообщает The Post. Каждое из этих двух исследований было посвящено вакцинам Pfizer и AstraZeneca соответственно. Другое исследование с участием 4000 медицинских и основных работников в США предоставило дополнительные доказательства того, что вакцины Pfizer и Moderna защищают от всех инфекций, в том числе бессимптомных, сообщает Stat News.

Хотя эти исследования дают ключ к разгадке того, что вакцинированные люди могут с меньшей вероятностью распространять вирус , поскольку они, по всей видимости, избегают заражения в целом, они не могут окончательно подтвердить это. В новом исследовании кампуса колледжа под названием PreventCOVIDU будет предпринята попытка напрямую ответить на этот вопрос путем отслеживания контактов - где инфекции COVID-19 отслеживаются среди вакцинированных людей, непривитых людей и большой группы их близких людей.

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Отслеживание распространения инфекции среди этой большой группы людей должно помочь выявить, как часто вакцинированные люди передают вирус окружающим, независимо от того, заболевает ли вакцинированный человек.

"Это исследование обращается к важному вопросу о том, что означает вакцинация, с точки зрения вашего риска передачи SARS-CoV-2 людям, находящимся в вашем пузыре доверия», - говорит доктор Лилли Иммерглюк, педиатрический специалист по инфекционным заболеваниям в Медицинская школа Морхаус в Атланте сообщила The Post.

Согласно веб-сайту исследования, в PreventCOVIDU будут участвовать 12 000 студентов университетов в возрасте от 18 до 26 лет. Студенты будут случайным образом разделены на две группы; половина из них получит свою первую дозу вакцины Moderna сразу же, а другая половина будет вакцинирована через четыре месяца. Весь судебный процесс продлится пять месяцев.

Все участники будут ежедневно брать мазки из носа на протяжении всего испытания, чтобы организаторы исследования могли отслеживать, когда и у кого происходит заражение COVID-19. Эти мазки также помогут им рассчитать количество вирусных частиц в носу каждого инфицированного человека и генетическую последовательность вируса, которым они заразились. Эти данные помогут определить, связана ли вирусная нагрузка - количество вируса в организме человека - с риском передачи. Они также покажут, обеспечивает ли вакцина Moderna разные уровни защиты от разных штаммов вируса и вероятность того, что вакцинированные люди распространят одни штаммы среди других.

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Приложение для телефона будет напоминать участникам ежедневно брать мазок из носа. Они также будут заполнять ежедневные анкеты о своих симптомах, сдавать образцы крови на нескольких этапах исследования и проходить плановые скрининги на COVID-19 через свои университетские системы тестирования.

Основные участники исследования также определят группу своих близких контактов, то есть людей, которые могут подвергаться риску заражения COVID-19, если у студентов колледжа будет положительный результат на вирус. Всего организаторы исследования надеются собрать данные о 25 500 близких контактах. (Как основным участникам, так и их близким контактам будет выплачена компенсация за их участие в испытании.)

Соседи по комнате и сослуживцы основных участников будут считаться «предполагаемыми близкими контактами (PCC)», и в случае положительного результата теста участника на вирус, они также будут идентифицировать «подтвержденных тесных контактов (CACC)» или дополнительных людей. они могли заразиться вирусом в последние дни.

После подтвержденной инфекции у участника тесные контакты, которые участвуют в исследовании, будут отвечать на еженедельные анкеты с симптомами, брать ежедневные мазки в течение двух недель после положительного теста и потенциально могут предоставить два образца крови. Участники PPC будут проходить плановый скрининг на COVID-19 в своем университете на протяжении всего испытания, в то время как участники CACC будут проходить это только в течение одного месяца после потенциального заражения.

Результаты исследования ожидаются "позже в этом году", сообщает сайт исследования.

Напомним, ранее сообщалось, что если вы уже переболели COVID-19, вам нужна одна доза вакцины.