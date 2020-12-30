Вакцины от COVID-19 могут не сработать против южноафриканского варианта

По мнению некоторых ученых, вариант коронавируса, обнаруженный в Южной Африке, может быть не так уязвим для вакцин COVID-19, как другие штаммы.

Если вариант коронавируса, известный как 501.V2, устойчив к доступным вакцинам, прививки можно "настроить", чтобы повысить их эффективность - корректировки, которые потребуют около шести недель, сообщили Reuters разработчики вакцины.

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В число этих разработчиков входили генеральный директор BioNTech доктор Угур Шахин и Джон Белл, профессор медицины Оксфордского университета, которые в настоящее время проводят эксперименты как с 501.V2, так и с новым вариантом коронавируса, идентифицированным в Великобритании, под названием B.1.1.7.

Эти эксперименты представляют собой так называемые нейтрализующие тесты - эксперименты, в которых вирусы инкубируют с антителами и человеческими клетками, чтобы увидеть, предотвращают ли антитела инфекцию, сообщает Associated Press (AP).

Они проводят тесты с кровью вакцинированных людей и тех, кто заразился вирусом и выработал антитела естественным путем, сообщил доктор Ричард Лесселлс, эксперт по инфекционным заболеваниям, работающий над геномными исследованиями 501.V2 в Южной Африке.

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В общем, неудивительно, что появились варианты вроде 501.V2 и B.1.1.7; все вирусы улавливают мутации по мере того, как копируют себя, и новый коронавирус под названием SARS-CoV-2 не является исключением.

Однако, хотя два недавно идентифицированных варианта имеют несколько схожих мутаций, а 501.V2 «имеет ряд дополнительных мутаций ... которые вызывают беспокойство», - сказал Рейтер Саймон Кларк, доцент клеточной микробиологии в Университете Рединга.

В частности, вариант, обнаруженный в Южной Африке, имеет больше мутаций в своем спайковом белке, который выступает с поверхности вируса и используется для проникновения в человеческие клетки, чем вариант B.1.1.7, - говорит Лоуренс Янг, вирусолог и профессор молекулярной онкологии в Об этом агентству Reuters сообщили в Уорикском университете.

Большинство доступных вакцин обучают иммунную систему распознавать этот спайковый белок. Если спайковый белок накапливает слишком много мутаций, он может стать неузнаваемым для иммунной системы, что позволит вирусу избежать обнаружения в организме. Это потенциальная проблема с новым вариантом 501.V2, сказал Янг.

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Тем не менее, анализы нейтрализации вскоре должны показать, стоит ли нам беспокоиться. На данный момент Public Health England, исполнительное агентство Министерства здравоохранения и социального обеспечения, заявило, что в настоящее время нет доказательств того, что вакцины COVID-19 не защитят как от B.1.1.7, так и от 501.V2.

Кроме того, несколько экспертов заявили The New York Times, что коронавирусу потребуются годы, а не месяцы, чтобы мутировать достаточно, чтобы перехитрить доступные вакцины.

"Это будет процесс, который будет происходить в течение нескольких лет и потребует накопления множества вирусных мутаций", - сказал Джесси Блум, биолог-эволюционист из Центра исследования рака Фреда Хатчинсона в Сиэтле.

"Это не будет похоже на выключатель с точки зрения того, как быстро новые варианты станут устойчивыми к существующим вакцинам", - сказал он.

Другими словами, вакцины могут постепенно становиться менее эффективными со временем, а не внезапно перестать работать.

Напомним, ранее сообщалось, что испытания вакцины от COVID-19 остановили из-за побочных эффектов.