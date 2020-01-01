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Крошечный пластырь с вакциной оказался лучше шприца

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Ученые разработали "пластырь для вакцины" с микроиглами, который обещает гораздо больший иммунный ответ, чем традиционные прививки от вакцины, и все это без потенциальной боли и беспокойства, связанных с обычными иглами.
Пластырь с вакциной
Пластырь с вакциной
Университет Северной Каролины

Хотя пластыри с микроиглами разрабатывались в течение многих лет, оказалось, что их трудно успешно производить в больших масштабах. Более того, может быть сложно адаптировать один и тот же пластырь для разных типов вакцины.

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Это новое исследование преодолевает эти проблемы с помощью передовой технологии 3D-печати, называемой непрерывным производством жидкого интерфейса или CLIP, с использованием ультрафиолетового света и специальной смолы для создания пятен - пятен, которые имеют одинаковый размер, форму и расстояние между иглами, независимо от того, сколько сделаны.

“Наш подход позволяет нам напрямую напечатать микроиглы на 3D-принтере, что дает нам широкие возможности для создания лучших микроигл с точки зрения производительности и стоимости“, - говорит микробиолог Шаомин Тиан  из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл.

Исследователи говорят, что легкость и скорость, с которой могут быть разработаны эти микроиглы, могут сделать их более широко используемыми. Помимо отказа от использования обычных игл, еще одним преимуществом этих пластырей является то, что их можно вводить самостоятельно - нет необходимости записываться на прием к врачу или медсестре, чтобы сделать прививку.

Это связано с тем, что короткие иглы должны проникать только чуть ниже поверхностного слоя кожи (трансдермальный), а не полностью (подкожно), как традиционные вакцины.

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Препараты доставляются непосредственно к иммунным клеткам кожи, что идеально подходит для вакцин. При более эффективной системе доставки возможно соответствующее снижение дозировки.

В лабораторных испытаниях на мышах исследователи обнаружили, что их пластырь вызывал реакцию Т-клеток и антиген-специфических антител примерно в 50 раз сильнее, чем традиционная подкожная инъекция, вводимая под поверхность кожи.

“Используя модельные компоненты вакцины, мы продемонстрировали, что доставка микроиглами с помощью 3D-печати приводит к усиленному удержанию груза в коже, активации иммунных клеток и более мощным гуморальным и клеточным иммунным ответам по сравнению с традиционными путями вакцинации“, - поясняют исследователи в своей статье.

Команда говорит, что ее дизайн и подход могут быть адаптированы для вакцинации против гриппа, кори, гепатита и даже COVID-19. Нет необходимости в особом обращении или охлаждении с точки зрения транспортировки, что могло бы помочь повысить уровень вакцинации. В пластырях можно даже использовать последние улучшения в этой области для объединения нескольких препаратов в одном пластыре.

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Хотя пластыри еще не были протестированы на людях, должны применяться те же преимущества, что и на мышах, что позволит вакцинам быстрее и эффективнее реагировать на эпидемии и пандемии в будущем.

Исследователи не стоят на месте со своим пластырем для вакцины с микроиглами - затем они изучают, как вакцины РНК (включая вакцины Pfizer и Moderna COVID-19) могут быть включены в этот дизайн.

“Разрабатывая эту технологию, мы надеемся заложить основу для еще более быстрой глобальной разработки вакцин, в более низких дозах, без боли и беспокойства“, - говорит инженер-химик Джозеф ДеСимоун  из Стэнфордского университета.

Напомним, ранее сообщалось, что вакцину от гриппа заменит пластырь.

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Теги: пластырь, вакцина
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