Вакцины вдвое снижают вероятность заражения дельта-вариантом коронавируса

В ходе исследования было обследовано около 100000 человек, сдавших мазки на COVID-19 дома в период с 24 июня по 12 июля.

Согласно новому исследованию, проведенному в Великобритании, у людей, полностью вакцинированных двухдозовой вакциной против коронавируса, риск заражения дельта-вариантом, даже бессимптомно, снижен на 50-60%, по сравнению с непривитыми людьми.

В ходе исследования было обследовано почти 100 000 человек, которые сдавали мазки на COVID-19 дома в период с 24 июня по 12 июля. В этой выборочной группе 527 человек дали положительный результат на коронавирус, и 254 из этих образцов были проанализированы генетически; все секвенированные образцы оказались дельта-вариантом с высокой степенью передачи.

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После того, как исследователи скорректировали такие факторы, как возраст, они обнаружили, что у людей, получивших две дозы вакцины, вероятность положительного результата теста на коронавирус, даже без симптомов, на 49% выше, чем у людей, которые не были вакцинированы, и что вакцинированные люди были на 59% менее вероятны. для положительного теста с симптомами.

Результаты, которые были опубликованы в виде препринта и еще не прошли экспертную оценку, являются новейшими результатами "Оценки передачи в сообществе в реальном времени" Имперского колледжа Лондона или REACT-1, текущего исследования по мониторингу коронавируса.

"Эти результаты подтверждают наши предыдущие данные, показывающие, что обе дозы вакцины обеспечивают хорошую защиту от заражения", - сказал в своем заявлении Пол Эллиотт, директор программы REACT из Имперской школы общественного здравоохранения. Исследователи не стали разбираться в эффективности конкретных вакцин.

Их выводы противоречат предыдущим исследованиям. Например, исследование, проведенное Public Health England, показало, что вакцина Pfizer-BioNTech на 88% эффективна против симптоматического заболевания, вызванного дельта-вариантом (у вакцинированных людей вероятность развития симптоматической инфекции на 88% ниже, чем у людей, которые не были вакцинированы), по сравнению с с эффективностью около 93% против альфа-варианта, предыдущего доминирующего варианта. Это исследование показало, что двухдозовая вакцина AstraZeneca была эффективна на 60% против дельта-варианта по сравнению с 66% против альфа-варианта.

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Между тем, ранние данные из Израиля показали, что вакцина Pfizer-BioNTech была на 64% эффективна против симптоматического заболевания, вызванного дельта-вариантом, а данные из Канады показали, что она была эффективна на 87% против симптоматического заболевания, согласно внутреннему докладу Центров по болезням. Но более новые данные из Израиля показали, что эффективность вакцины Pfizer-BioNTech против Delta снизилась до 39% (но по-прежнему на 88% эффективна против госпитализации и на 91% защищает от тяжелых заболеваний).

Новое исследование также показало, что вакцинированные люди в среднем имели меньшую вирусную нагрузку, а это означает, что они, вероятно, выделяют меньше вируса и менее заразны, чем невакцинированные люди. Этот результат отличается от других данных, которые предполагали, что дельта-вариант вызывал аналогичную вирусную нагрузку у невакцинированных и у вакцинированных людей с положительным результатом теста (так называемые случаи прорыва).

"Дельта-вариант, как известно, очень заразен, и в результате мы можем видеть из наших данных и других данных, что прорывные инфекции происходят у полностью вакцинированных людей", - заявил Стивен Райли, профессор динамики инфекционных заболеваний в Имперском колледже Лондона. "Нам необходимо лучше понять, насколько заразны полностью вакцинированные инфицированные люди, поскольку это поможет лучше спрогнозировать ситуацию в ближайшие месяцы, а наши выводы помогают составить более полную картину этого".

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Исследователи также обнаружили, что тенденции между инфекциями и госпитализациями, которые ослабли весной, снова сходятся, согласно заявлению. Это может быть связано с переключением доминирующего варианта с альфа на дельта и госпитализацией большего количества молодых людей, которые с меньшей вероятностью будут вакцинированы, чем раньше.

У молодых людей в возрасте от 13 до 24 лет был самый высокий уровень инфицирования, а у людей старше 75 лет - самый низкий уровень инфицирования. Примерно 50% инфекций произошло у людей в возрасте от 5 до 24 лет, хотя они составляют лишь четверть населения, сказала Райли Рейли.

"Сегодняшний отчет показывает важность принятия на себя личной ответственности путем самоизоляции, если вы отслеживаете контакт, прохождения тестирования, если у вас есть симптомы, и ношения маскировки лица, где это необходимо", - сказал в заявлении министр здравоохранения и социальной защиты Великобритании Саджид Джавид. "Я призываю всех, кто еще не получил вакцину, сделать укол и принять обе дозы - вакцины безопасны, и они работают".

Напомним, ранее сообщалось, что женщина по ошибке получила сразу шесть доз вакцины от COVID-19.