Вакцина от коронавируса поможет создать универсальную прививку

Разработки Moderna по созданию антикоронавирусной вакцины открыли двери для создания новых вакцин.

Компания Moderna объявила, что выдала первые дозы вакцины против гриппа на основе мРНК участникам ранней фазы клинических испытаний.

В конечном итоге Moderna планирует протестировать вакцину примерно на 180 человек в рандомизированном, стратифицированном, слепом исследовании фазы 1/2. В ходе испытания будут изучены безопасность, различные дозы и иммунный ответ.

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Вакцина, называемая мРНК-1010, предназначена для борьбы с четырьмя линиями вирусов гриппа, которые циркулируют сезонно каждый год, как и существующие четырехвалентные вакцины против гриппа, представленные на рынке. Четыре линии вирусов определены Всемирной организацией здравоохранения как линии, нацеленные на профилактику болезней каждый год - линии сезонного гриппа типа A H1N1 и H3N2, а также линии гриппа типа B Yamagata и Victoria. Если на более поздних стадиях испытаний будет продемонстрирована эффективность мРНК-1010 против ежегодной эпидемии, Moderna планирует в конечном итоге объединить ее с тремя другими вакцинами на основе мРНК, чтобы создать ежегодную универсальную вакцину.

Помимо гриппа, этот предполагаемый комбинированный выстрел будет нацелен на два других распространенных респираторных вируса, которые циркулируют вместе с гриппом - респираторно-синцитиальный вирус (RSV) и метапневмовирус человека (hMPV), а также коронавирус COVID-19, SARS-COV-2, который , по предположениям некоторых экспертов, может стать сезонным . В настоящее время нет лицензированных вакцин против RSV или hMPV. И неясно, станет ли SARS-CoV-2 сезонным и / или потребуются ли ежегодные ревакцинации.

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"Мы считаем, что преимущества мРНК-вакцин включают способность комбинировать различные антигены для защиты от множества вирусов и способность быстро реагировать на развитие респираторных вирусов, таких как грипп, SARS-CoV-2 и RSV", - сказал генеральный директор Moderna Стефан Бансел. "Наше видение состоит в разработке комбинированной вакцины с мРНК, чтобы люди могли получать одну прививку каждую осень для высокоэффективной защиты от наиболее проблемных респираторных вирусов".

В то время как компания нацелена на сезонную вакцинацию, один только компонент гриппа может предложить значительное улучшение по сравнению с нынешними прививками. К огорчению человечества, доступные четырехвалентные и трехвалентные годовые вакцины против гриппа, как правило, имеют низкую эффективность, обычно в диапазоне от 40 до 60 процентов. В некоторые годы эффективность вакцин еще ниже.

Moderna ожидает, что сможет побить эти цифры. Стремясь к успеху своей вакцины от COVID-19 на основе мРНК, эффективность которой на поздних стадиях клинических испытаний составила 94%, Moderna будет нацеливать свою более совершенную платформу целевой мРНК-вакцины на борьбу с гриппом. В настоящее время компания разрабатывает три вакцины-кандидата на основе мРНК. После мРНК-1010 идут мРНК-1020 и мРНК-1030.

В общем, мРНК-вакцины работают, доставляя в клетки человека фрагмент генетического кода вируса, который находится в форме информационной РНК (мРНК). Этот тип РНК обычно действует как посредник, передавая закодированные инструкции от ДНК молекулярному механизму клетки, который переводит код в белки. Тем не менее, фрагменты мРНК в вакцинах передают схемы вирусных белков, которые иммунная система может использовать для практических целей. Как только клеточный аппарат переводит код мРНК вакцины в вирусный белок, иммунная система использует этот белок для тренировки антител, нацеленных на вирус, и клеточной защиты.

Чтобы предотвратить COVID-19, мРНК-вакцины включают код для части шипового белка SARS-CoV-2. Копии этого белка выходят из сферического тела вируса и помогают вирусу проникать в клетки человека. Таким образом, они являются простой и эффективной мишенью для антител и других иммунных реакций.

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Для предотвращения гриппа вакцины с мРНК могут быть нацелены на ключевые белки, которые сходным образом выделяются из вируса гриппа, а именно гемагглютинин (HA или H) и нейраминидазу (NA или N). Как и шип, эти белки критически важны для способности вируса гриппа проникать в клетки человека. Но HA и NA бывают разных форм, которые представлены в названиях вирусов гриппа как H и N (как в H1N1 и H3N2).

Стратегия вакцинации на основе мРНК предлагает высокоточный способ воздействия на вирусы гриппа по сравнению с существующими вакцинами против гриппа, которые часто основываются на представлении целых вирусов, ослабленных или инактивированных, иммунной системе. А конструкция на основе мРНК позволяет легко настраивать вакцины. Если, например, в один сезон появляется вирус гриппа с немного другой версией HA - как это часто бывает - кодировка вакцины может потребовать всего лишь обновления, чтобы адаптировать вакцину за этот год. Это изменение, которое тоже потенциально может быть сделано в кратчайшие сроки.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкая вакцина против коронавируса разочаровала создателей.