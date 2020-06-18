Шокирующие видео о последствиях прививок от COVID оказались фейками

В ряде видео, размещенных в Интернете и уже просмотренных миллионами раз в социальных сетях, показаны две американки, которые испытывают приступы тремора и непроизвольных движений тела.

Эти кадры вызывают беспокойство, даже тревогу. Между женщинами нет прямой связи, за исключением того, что обе получили вакцины от COVID-19 незадолго до появления симптомов, что некоторые связывают с появлением этих треморов. Но ученые говорят, что есть другое веское объяснение тому, что мы видим в кадрах.

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Хотя нет абсолютно никаких предположений о том, что кто-то симулирует эти симптомы, исследователи считают, что не содержание вакцины COVID-19 вызывает дрожь и судороги.

Вместо этого возможно, что эти вирусные видеоролики изображают редкое и малоизученное заболевание, называемое функциональным неврологическим расстройством (FND) - психоневрологическое расстройство, которое, как считается, вызывается рядом стимулов, включая физические или эмоциональные события, травмы, медицинские процедуры и иногда даже введение иглы.

“Некоторые люди с FND имеют повышенное внимание к своему телу и повышенное состояние возбуждения и угрозы, что может нарушить нормальные нейронные сети, контролирующие произвольные движения“, - говорит невролог Дэвид Перес из Массачусетской больницы общего профиля (MGH).

Функциональное неврологическое расстройство, иногда также известное как конверсионное расстройство , не может быть окончательно диагностировано при просмотре видео, но, тем не менее, наблюдаемые проблемы с контролем тела - слабость конечностей, проблемы с походкой, резкие движения, тремор и лицевые спазмы - все это симптомы FND.

По этой причине базирующееся в США общество FND выпустило пресс-релиз вскоре после того, как видео начали привлекать внимание в социальных сетях, отметив, что клинические особенности FND совпадают с тем, что показано в кадрах.

“Мы ожидаем, что FND разовьется у некоторых людей после вакцинации из-за сочетания повышенного стресса из-за пандемии, чувства неуверенности в отношении вакцины и нормальных временных физических симптомов, а также дискомфорта после вакцинации“, - написало общество FND.

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Теперь, чтобы сделать аналогичную точку зрения и помочь повысить общественное понимание FND, Перес и его соавторы написали новый комментарий в JAMA Neurology, отметив, что видео действительно выглядят как потенциальные эпизоды FND, что - если это правда - могли быть вызваны инъекциями вакцины, но, вероятно, не самими вакцинами.

Исследователи настаивают на том, что сейчас это особенно важная тема, потому что подобные видео иногда привлекают тысячи просмотров, а также могут использоваться теми, кто выступает за теории заговора и убеждения против вакцинации.

Пока что федеральные органы здравоохранения США, такие как CDC, не особо много говорили о потенциальной роли FND в подобных видео, в основном подчеркивая, что побочные эффекты вакцинации COVID-19, как правило, “легкие и умеренные и быстро проходят“.

Напомним, ранее сообщалось, что у медработников в США выявили аллергию на прививку от коронавируса.