Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шокирующие видео о последствиях прививок от COVID оказались фейками

Комментариев: 9
В ряде видео, размещенных в Интернете и уже просмотренных миллионами раз в социальных сетях, показаны две американки, которые испытывают приступы тремора и непроизвольных движений тела.
У некоторых людей после прививки появился тремор
У некоторых людей после прививки появился тремор
freepik.com

Эти кадры вызывают беспокойство, даже тревогу. Между женщинами нет прямой связи, за исключением того, что обе получили вакцины от COVID-19 незадолго до появления симптомов, что некоторые связывают с появлением этих треморов. Но ученые говорят, что есть другое веское объяснение тому, что мы видим в кадрах.

Читай также: Испытание вакцины от коронавируса остановили из-за необъяснимой болезни

Хотя нет абсолютно никаких предположений о том, что кто-то симулирует эти симптомы, исследователи считают, что не содержание вакцины COVID-19 вызывает дрожь и судороги.

Вместо этого возможно, что эти вирусные видеоролики изображают редкое и малоизученное заболевание, называемое функциональным неврологическим расстройством (FND) - психоневрологическое расстройство, которое, как считается, вызывается рядом стимулов, включая физические или эмоциональные события, травмы, медицинские процедуры и иногда даже введение иглы.

“Некоторые люди с FND имеют повышенное внимание к своему телу и повышенное состояние возбуждения и угрозы, что может нарушить нормальные нейронные сети, контролирующие произвольные движения“, - говорит невролог Дэвид Перес из Массачусетской больницы общего профиля (MGH).

Функциональное неврологическое расстройство, иногда также известное как конверсионное расстройство , не может быть окончательно диагностировано при просмотре видео, но, тем не менее, наблюдаемые проблемы с контролем тела - слабость конечностей, проблемы с походкой, резкие движения, тремор и лицевые спазмы - все это симптомы FND.

По этой причине базирующееся в США общество FND выпустило пресс-релиз вскоре после того, как видео начали привлекать внимание в социальных сетях, отметив, что клинические особенности FND совпадают с тем, что показано в кадрах.

“Мы ожидаем, что FND разовьется у некоторых людей после вакцинации из-за сочетания повышенного стресса из-за пандемии, чувства неуверенности в отношении вакцины и нормальных временных физических симптомов, а также дискомфорта после вакцинации“, - написало общество FND.

Читай также: Вакцины от COVID-19 могут не сработать против южноафриканского варианта

Теперь, чтобы сделать аналогичную точку зрения и помочь повысить общественное понимание FND, Перес и его соавторы написали новый комментарий в JAMA Neurology, отметив, что видео действительно выглядят как потенциальные эпизоды FND, что - если это правда - могли быть вызваны инъекциями вакцины, но, вероятно, не самими вакцинами.

Исследователи настаивают на том, что сейчас это особенно важная тема, потому что подобные видео иногда привлекают тысячи просмотров, а также могут использоваться теми, кто выступает за теории заговора и убеждения против вакцинации.

Пока что федеральные органы здравоохранения США, такие как CDC, не особо много говорили о потенциальной роли FND в подобных видео, в основном подчеркивая, что побочные эффекты вакцинации COVID-19, как правило, “легкие и умеренные и быстро проходят“.

Напомним, ранее сообщалось, что у медработников в США выявили аллергию на прививку от коронавируса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: вакцина, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (9)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  12.04.2021, 13:18
Оценка:  0
гость
Против "Спутничка" нет компромата, так проплачивают комнюков-говнометов. А ЕС тупо волынку тянет с регистрацией
гость  (аноним)  12.04.2021, 13:10
Оценка:  0
гость
А вот интересная ситуация нарисовалась:В ЕС заявили о резком подорожании вакцин Pfizer

Ну теперь понятно кто раздувает панику вокруг Астразенеки и Синовака?!Та и вообще амеры еще в 14-15 годах хвастались ?исследованиями" коронавируса.А с 19-го затихли. Неспроста?
)))  (аноним)  12.04.2021, 12:58
Оценка:  -1
)))
Это происки кгб
Lm  (аноним)  12.04.2021, 12:57
Оценка:  0
Lm
Таки Да превивки убивают
Эвм  (аноним)  12.04.2021, 12:56
Оценка:  0
Эвм
Это видео нужно показывать всем кто слепо фанатеет от превивок
Пукинский  (аноним)  12.04.2021, 12:54
Оценка:  0
Пукинский
Пусть меня растреляют чем уколюсь этим ядом
Старый  (аноним)  12.04.2021, 12:53
Оценка:  0
Старый
Вот это жесть ....
Sata  (аноним)  12.04.2021, 12:52
Оценка:  0
Sata
Колитесь дальше это безопасно )))))
гость  (аноним)  12.04.2021, 12:48
Оценка:  -1
гость
А в чем собственно фэйк? Никто и не утверждает что именно от ковид-вакцины трясучка произошла. Некоторые до обморока зубного кабинета боятся
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь