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Женщина по ошибке получила сразу шесть доз вакцины от COVID-19

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В больнице проводят расследование, как это могло произойти.
Женщина случайно получила сразу шесть доз вакцины
Женщина случайно получила сразу шесть доз вакцины
freepik.com

Согласно сообщениям итальянских СМИ, женщина в Италии случайно получила сразу шесть доз вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19.

По сообщению CBS News, 23-летняя женщина не испытала серьезных побочных эффектов от передозировки вакцины.

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Инцидент произошел в воскресенье (9 мая) в больнице Ноа в Тоскане, Италия. Медсестра, вводившая вакцину, по ошибке ввела женщине полный флакон вакцины Pfizer-BioNTech, содержащий шесть доз.

Ошибка произошла из-за того, что медсестра подумала, что введенный ею флакон уже прошел необходимый этап разбавления - перед введением вакцины каждая из шести доз извлекается из исходного флакона и помещается в новый флакон, где доза разбавляется, сообщает CBS News.

"Она думала, что разбавление уже было", - сказал доктор Томмазо Белланди, директор по безопасности пациентов Управления здравоохранения северо-западной Тосканы. "Это прозрачные жидкости одинаковой плотности. К сожалению, это привело к ошибке".

Медсестра быстро осознала свою ошибку, и пациентка находилась под наблюдением в больнице в течение 24 часов. По сообщению CBS News, в профилактических целях ей давали жидкости и жаропонижающие лекарства. 

Единственным побочным эффектом, который испытала женщина, была боль в месте инъекции, и ее выписали из больницы в понедельник (10 мая), заявили официальные лица.

В больнице начато расследование ошибки.

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Несколько других случаев передозировки вакцины COVID-19 попали в заголовки газет в последние месяцы, в том числе случай 91-летнего мужчины из Огайо, который впал в шок после того, как получил две дозы вакцины COVID-19 за один день.

А в апреле 77 заключенных в тюрьме штата Айова в Форт-Мэдисоне каждый получили в шесть раз большую дозу вакцины Pfizer-BioNTech из-за человеческой ошибки, согласно Регистру Де-Мойна. Как сообщает Регистр, ни один из заключенных не нуждался в госпитализации после передозировки вакциной, но у некоторых были боли в руках, теле и температура. По словам официальных лиц, две медсестры, которые вводили вакцину в тюрьме, были отправлены в отпуск во время расследования инцидента.

Напомним, ранее сообщалось, что названы побочные эффекты вакцин против COVID-19 по возрасту и полу.

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Теги: вакцина, коронавирус
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  12.05.2021, 16:06
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